Criador de Vídeos de Treinamento SaaS: Crie Demonstrações de Produto Envolventes

Produza rapidamente vídeos de demonstração de produto cativantes e guias de instruções usando a poderosa geração de narração do HeyGen.

Desenvolva um vídeo de demonstração de produto atraente de 45 segundos, direcionado a potenciais novos usuários, destacando um recurso chave de um aplicativo SaaS complexo. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com uma trilha sonora animada, utilizando a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen para narrar os benefícios do recurso e aproveitando avatares de IA para apresentar informações chave diretamente ao espectador.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um guia passo a passo de 60 segundos projetado para usuários existentes, focando em dominar um novo recurso dentro do nosso produto SaaS. Empregue um estilo visual educacional, mas acessível, com uma trilha sonora calma e informativa, onde a geração de narração do HeyGen fornece instruções precisas e suas legendas garantem máxima compreensão para todos os espectadores.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo explicativo dinâmico de 30 segundos para equipes de marketing, transmitindo rapidamente a proposta de valor central da nossa plataforma de geração de vídeos automatizados. O estilo visual e de áudio deve ser acelerado, visualmente rico e profissional, utilizando efetivamente a extensa biblioteca de mídia/apoio a estoque do HeyGen e diversos modelos e cenas para capturar a atenção instantaneamente.
Prompt de Exemplo 3
Produza uma mensagem de vídeo personalizada e concisa de 40 segundos para uma campanha de prospecção de vendas, abordando pontos de dor específicos do cliente com nosso criador de vídeos de treinamento SaaS. A apresentação visual deve ser direta e profissional, apresentando um avatar de IA amigável alimentado pelo HeyGen, e o vídeo deve ser otimizado para várias plataformas usando a capacidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento SaaS

Crie rapidamente vídeos de treinamento SaaS envolventes e informativos com IA, simplificando a integração e suporte ao produto para uma experiência de usuário perfeita.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Vídeo
Comece transformando seus roteiros de texto em visuais envolventes usando nossa capacidade de **Texto-para-vídeo a partir de roteiro**. Isso gera rapidamente o núcleo do seu conteúdo de vídeo de treinamento SaaS.
2
Step 2
Escolha e Personalize Seu Apresentador
Selecione entre uma ampla gama de **avatares de IA** realistas para atuar como seu guia de produto. Isso adiciona um toque humano e torna seus vídeos de demonstração de produto mais relacionáveis.
3
Step 3
Aprimore com Voz e Visuais
Aplique a **geração de narração** com vários tons e idiomas para narrar seus passos. Integre elementos dinâmicos para tornar seus guias de instruções mais claros e impactantes.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seus Guias
Finalize seu vídeo e use o **redimensionamento e exportação de proporção de aspecto** para prepará-lo para qualquer plataforma. Distribua facilmente sua documentação em vídeo concluída e acompanhe seu desempenho.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere a Produção de Vídeos de Treinamento

.

Produza rapidamente tutoriais de vídeo SaaS de alta qualidade e vídeos de demonstração de produto com IA, economizando tempo e recursos significativos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de demonstração de produto e vídeos explicativos?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de demonstração de produto e vídeos explicativos envolventes usando avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo. Você pode projetar demonstrações de produto interativas com recursos como hotspots clicáveis e ramificação condicional, tornando seu conteúdo mais dinâmico e eficaz. Esta plataforma transforma a forma como você apresenta produtos e serviços para impulsionar o engajamento.

O que torna o HeyGen um poderoso criador de vídeos de treinamento SaaS?

O HeyGen é uma plataforma líder de IA generativa para criar tutoriais de vídeo de treinamento SaaS profissionais de forma rápida e eficiente. Suas capacidades de geração de vídeo automatizada, incluindo narrações de IA realistas e texto-para-vídeo a partir de roteiro, simplificam todo o processo de produção. Isso permite a criação rápida de guias abrangentes e documentação em vídeo.

O HeyGen pode ajudar a personalizar o conteúdo de vídeo para diferentes públicos?

Absolutamente, o HeyGen permite a personalização avançada do seu conteúdo de vídeo para ressoar com públicos específicos e criar demonstrações de produto interativas. Você pode adicionar hotspots clicáveis para experiências dinâmicas e utilizar links rastreáveis para monitorar o engajamento. Isso permite que você compartilhe e rastreie seus vídeos de forma eficaz, obtendo insights sobre o comportamento dos espectadores e otimizando sua abordagem.

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos com IA generativa?

O HeyGen opera como uma plataforma sofisticada de IA generativa que simplifica significativamente a criação de vídeos, transformando texto em vídeos profissionais com facilidade. Com recursos como avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro, ele automatiza grande parte da produção. Isso permite a criação eficiente de diversos conteúdos, desde tutoriais de vídeo SaaS até guias passo a passo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo