O HeyGen opera como uma plataforma sofisticada de IA generativa que simplifica significativamente a criação de vídeos, transformando texto em vídeos profissionais com facilidade. Com recursos como avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro, ele automatiza grande parte da produção. Isso permite a criação eficiente de diversos conteúdos, desde tutoriais de vídeo SaaS até guias passo a passo.