Gerador de Vídeos de Demonstração de Produto SaaS para Demos Envolventes

Crie vídeos de demonstração de produto cativantes com facilidade usando nossos diversos modelos e cenas para impacto instantâneo.

Crie um vídeo conciso de 1 minuto voltado para equipes de vendas e executivos de contas, demonstrando um recurso chave do nosso gerador de vídeos de demonstração de produto SaaS. O estilo visual deve ser profissional e limpo, utilizando software de gravação de tela para destacar fluxos de trabalho essenciais, complementado por uma narração clara e confiante gerada por IA. Garanta que o vídeo aproveite a robusta capacidade de geração de narração da HeyGen para transmitir mensagens impactantes de forma eficiente.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional detalhado de 2 minutos para gerentes de produto e equipe de suporte técnico, apresentando os recursos avançados e a funcionalidade da nossa plataforma. Adote um estilo visual técnico e preciso com tutoriais passo a passo, complementados por texto na tela e anotações. O áudio deve ser informativo e constante, criado usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para garantir precisão e consistência em todas as explicações técnicas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de marketing envolvente de 90 segundos voltado para especialistas em marketing e equipes de geração de demanda, destacando como eles podem medir o sucesso usando links rastreáveis. O design visual deve ser moderno e dinâmico, com transições vibrantes e uma trilha sonora animada. Integre avatares de IA da HeyGen para personalizar a apresentação, criando uma narrativa envolvente e atraente para o cultivo de leads.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de integração de 45 segundos fácil de usar para novos usuários, focando na simplicidade da criação sem código dentro do nosso software de demonstração de produto online. A abordagem visual deve ser clara e acolhedora, com animações simples e sobreposições de texto claras e concisas. O áudio deve manter um tom amigável e acessível, utilizando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para garantir uma visualização ideal em várias plataformas, tornando a experiência inicial do usuário tranquila.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Demonstração de Produto SaaS

Crie facilmente vídeos de demonstração de produto envolventes que capturam a atenção e mostram claramente o valor da sua solução SaaS para seu público.

1
Step 1
Grave a Experiência do Seu Produto
Utilize o "software de gravação de tela" integrado para capturar os principais recursos e fluxos de trabalho do seu produto SaaS diretamente do seu navegador ou desktop, garantindo visuais precisos do produto.
2
Step 2
Adicione Narrações e Avatares de IA
Gere "narrações de IA" envolventes a partir do seu roteiro ou selecione um avatar de IA para narrar sua demo, aumentando a clareza e o engajamento.
3
Step 3
Selecione Modelos e Ativos de Marca
Escolha entre uma variedade de "modelos de vídeo" visualmente atraentes e cenas para estruturar sua demo de forma eficaz. Aplique facilmente o logotipo e as cores da sua marca para um visual profissional e consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Demo
Gere seu vídeo de demonstração de produto de alta qualidade e "compartilhe vídeos" facilmente com seu público usando links rastreáveis ou faça o download para outras plataformas.

Casos de Uso

Destaque o Sucesso do Cliente com Demos

Desenvolva vídeos de IA envolventes para mostrar como os clientes utilizam com sucesso seu produto SaaS, construindo confiança e credibilidade.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de demonstração de produto SaaS profissionais?

A HeyGen simplifica a geração de vídeos de demonstração de produto SaaS oferecendo recursos avançados de IA, incluindo texto para vídeo a partir de um roteiro e narrações de IA. Isso permite que os usuários criem vídeos de demonstração de produto de alta qualidade de forma eficiente, sem a necessidade de ferramentas extensas de edição de vídeo.

A HeyGen pode criar demos de produto interativas com elementos envolventes?

Com certeza, a HeyGen permite que você construa demos de produto interativas e envolventes com recursos como hotspots e cenários ramificados. Você pode incorporar elementos claros de chamada para ação, possibilitando uma experiência de usuário personalizada e dinâmica.

Quais capacidades de gravação e edição a HeyGen oferece para demos de produto?

A HeyGen fornece um software robusto de gravação de tela e um gravador de webcam para capturar seu produto em ação. Nossa plataforma intuitiva permite que você carregue e edite suas filmagens sem esforço, garantindo um processo de criação sem código para seus vídeos de demonstração de produto.

Como a HeyGen garante consistência de marca e personalização em demos de produto?

A HeyGen apoia um forte branding através de modelos de vídeo personalizáveis e controles de marca para logotipos e cores. Aproveitando os recursos de IA, você também pode adicionar personalização aos seus vídeos de demonstração de produto, criando uma experiência única e consistente para seu público com gráficos de alta resolução.

