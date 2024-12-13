Gerador de vídeos de integração SaaS: Crie guias envolventes rapidamente

Crie vídeos de instrução e treinamento impactantes sem esforço, aproveitando o avançado texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo instrucional de 1 minuto apresentando novos usuários às funcionalidades principais de uma plataforma SaaS de ponta, utilizando um avatar de IA amigável para guiá-los pelos passos iniciais. Este vídeo deve apresentar um estilo visual limpo e moderno com uma narração profissional e calmante, projetado para profissionais ocupados que buscam uma integração rápida e eficaz. Foque em destacar os principais recursos para melhorar o engajamento do usuário desde o início.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um cenário onde um gerente de produto precisa anunciar rapidamente uma atualização de recurso para seu software. Desenvolva um vídeo dinâmico de demonstração de produto de 90 segundos usando texto-para-vídeo a partir de um roteiro, mostrando a nova funcionalidade com visuais envolventes. O público-alvo são usuários avançados existentes que precisam de atualizações concisas e acionáveis, apresentadas com um estilo visual e de áudio rápido e energético, complementado por legendas nítidas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Como uma empresa global pode treinar efetivamente sua força de trabalho diversificada sobre políticas de conformidade? Projete um vídeo de treinamento abrangente de 2 minutos com um estilo visual polido e informativo e geração de narração profissional, localizado para várias regiões. Este vídeo, destinado a funcionários de vários departamentos e idiomas, deve aproveitar as capacidades de vídeos multilíngues incorporando legendas claras e, potencialmente, narrações em diferentes idiomas, tornando informações complexas digeríveis e universalmente acessíveis.
Prompt de Exemplo 3
Aumente o impacto da sua campanha de marketing criando um vídeo promocional vibrante de 45 segundos projetado para atrair potenciais clientes para um novo teste de software. Utilize modelos personalizáveis da biblioteca de mídia para montar rapidamente um anúncio curto e visualmente atraente que comunique a proposta de valor central. O estilo visual e de áudio deve ser vibrante, energético e apresentar música cativante, atraindo diretamente equipes de marketing que buscam ferramentas de engajamento de usuário rápidas e de alto impacto.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeos de Integração SaaS

Crie rapidamente vídeos de integração envolventes gerados por IA para melhorar o engajamento do usuário e guiar novos usuários de forma eficaz através do seu produto.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de integração na plataforma. Nossa capacidade de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" transformará seu texto em uma narrativa de vídeo dinâmica, estabelecendo a base para uma experiência de integração clara e concisa.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Modelo
Escolha entre uma variedade de "avatares de IA" para representar sua marca e escolha um modelo personalizável que se alinhe com a estética do seu produto. Esses visuais capturarão a atenção e tornarão seus vídeos de integração envolventes.
3
Step 3
Personalize e Aperfeiçoe
Aprimore seu vídeo com controles de branding, como seu logotipo e cores da marca. Utilize a "Geração de narração" para garantir que sua mensagem seja perfeitamente clara, tornando seu vídeo profissional e alinhado à marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Integração
Uma vez finalizado, exporte seu vídeo de integração SaaS de alta qualidade em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Desfrute do resultado da "geração automatizada de vídeos" e capacite seus usuários desde o primeiro dia.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire a Adoção com Histórias de Sucesso

.

Envolva novos usuários mostrando o valor do produto através de histórias de sucesso de clientes geradas por IA, integradas na jornada de integração.

background image

Perguntas Frequentes

O que é HeyGen e como simplifica a criação de vídeos?

HeyGen é uma plataforma avançada de vídeos gerados por IA que simplifica significativamente a criação de vídeos, permitindo que os usuários produzam vídeos profissionais a partir de texto. Ela capacita empresas a criar conteúdo envolvente de forma eficiente, sem a necessidade de habilidades extensas de edição ou recursos tradicionais de produção de vídeo, agilizando todo o processo de criação de ferramentas de vídeo.

Como funcionam os Avatares de IA e os recursos de texto-para-vídeo do HeyGen?

HeyGen utiliza Avatares de IA sofisticados que podem ser trazidos à vida a partir de um roteiro, gerando automaticamente narrações realistas e sincronização labial. Esta tecnologia de texto-para-vídeo a partir de roteiro simplifica a produção de conteúdo, permitindo que você transforme conteúdo escrito em apresentações dinâmicas com facilidade e precisão.

O HeyGen pode ser usado para necessidades específicas de vídeos empresariais, como treinamentos ou demonstrações de produtos?

Absolutamente, o HeyGen oferece modelos personalizáveis ideais para gerar uma variedade de conteúdos empresariais, incluindo vídeos de treinamento, vídeos de demonstração de produtos e vídeos de integração SaaS. Nossa plataforma facilita a geração automatizada de vídeos, tornando simples adaptar e personalizar conteúdo para diversos públicos e objetivos de engajamento de usuários.

O HeyGen suporta a produção de vídeos multilíngues e geração de legendas?

Sim, o HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues e oferece capacidades robustas de geração de legendas para melhorar a acessibilidade e o alcance global. Sua avançada tecnologia de texto-para-fala permite a geração de narrações de alta qualidade em vários idiomas, tornando seu conteúdo universalmente impactante.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo