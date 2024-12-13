Gerador de Onboarding SaaS: Lançar Experiências de Usuário Perfeitas

Automatize seu processo de onboarding de usuários e aumente o engajamento com guias de vídeo dinâmicos gerados a partir de scripts.

Descubra como nosso gerador de onboarding SaaS simplifica a criação de tours interativos de produtos neste vídeo focado de 90 segundos, voltado para Gerentes de Produto e Especialistas em Onboarding Técnico, apresentando um estilo visual limpo e profissional com exemplos gravados na tela, música tecnológica animada e uma narração clara gerada por IA usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Desvende o poder da automação de fluxo de trabalho no onboarding de clientes com este vídeo explicativo de 1 minuto para Gerentes de Sucesso do Cliente e Líderes de Operações, mostrando como construir portais de onboarding de clientes eficientes, apresentado com um estilo visual moderno e orientado para soluções, gráficos animados, uma voz calma e tranquilizadora de IA, e aproveitando os templates e cenas da HeyGen para criação rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Aprenda a implantar rapidamente checklists de onboarding eficazes usando templates pré-construídos neste guia energético de 45 segundos, projetado para Pequenos Empresários e Fundadores de Startups, destacando cortes dinâmicos, pré-visualizações de templates visualmente atraentes, uma voz amigável de IA, e aprimorado pelo suporte à biblioteca de mídia da HeyGen e legendas automáticas.
Prompt de Exemplo 3
Explore a integração avançada do nosso gerador de onboarding SaaS com sistemas CRM, fornecendo análises abrangentes de engajamento do cliente neste vídeo detalhado de 2 minutos, voltado para Gerentes de Contas Empresariais e equipes de Operações de Vendas, apresentando demonstrações elegantes de UI, uma voz autoritária de IA, música de fundo sutil, e otimizado para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Onboarding SaaS

Simplifique a ativação de usuários e aumente a retenção criando facilmente experiências de onboarding dinâmicas e personalizadas com seu gerador de onboarding SaaS.

1
Step 1
Selecione Seu Template de Onboarding
Escolha na diversa biblioteca de templates e cenas pré-construídos da HeyGen para rapidamente delinear a estrutura da sua jornada de onboarding SaaS.
2
Step 2
Crie Conteúdo de Onboarding Envolvente
Transforme seus scripts de onboarding em lições de vídeo atraentes usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen, garantindo uma comunicação clara de onboarding de usuários.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Personalize seus vídeos de onboarding com os controles de branding da HeyGen, integrando os logotipos e esquemas de cores da sua empresa para uma experiência de onboarding de clientes coesa.
4
Step 4
Exporte e Implante Sua Jornada
Finalize e exporte sua jornada de onboarding interativa em várias proporções de aspecto, garantindo que esteja otimizada para implantação perfeita e contribua para a retenção a longo prazo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Integre vídeos de sucesso do cliente envolventes no onboarding

.

Construa confiança e demonstre valor real apresentando jornadas inspiradoras de clientes, motivando novos usuários a adotar totalmente seu SaaS.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de software de onboarding SaaS?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de texto para vídeo a partir de scripts, transformando instruções complexas em tours de produtos interativos e software de onboarding envolventes sem produção extensa. Isso permite a automação eficiente do fluxo de trabalho para seus processos de onboarding de clientes.

A HeyGen pode integrar-se com portais de onboarding de clientes existentes ou sistemas CRM?

A HeyGen oferece vários controles de branding para integração perfeita em seus portais de onboarding de clientes. Embora a integração direta com CRM possa variar, as exportações de vídeo da HeyGen podem ser facilmente incorporadas na maioria das plataformas, aprimorando suas ferramentas de capacitação de sucesso do cliente.

O que torna a HeyGen uma solução eficaz de walkthroughs de produto sem código para onboarding de usuários?

A HeyGen capacita equipes a criar rapidamente conteúdo de onboarding de usuários atraente usando templates pré-construídos e geração de texto para vídeo a partir de scripts. Sua interface intuitiva significa que qualquer pessoa pode construir tours de produtos interativos e checklists de onboarding claros sem conhecimento de codificação, simplificando o onboarding de clientes.

Como a HeyGen pode ajudar a personalizar e escalar ferramentas de onboarding para diversas necessidades de usuários?

A HeyGen oferece ampla personalização através de templates e cenas, controles de branding e geração de narração para adaptar o conteúdo com precisão. Isso permite que as empresas escalem eficientemente experiências de onboarding de clientes personalizadas e forneçam suporte abrangente de software de base de conhecimento para vários segmentos.

