Gerador de vídeos explicativos de recursos SaaS: Crie Demos Envolventes

Transforme seus roteiros em demos de produtos envolventes e vídeos de integração de usuários instantaneamente com as poderosas capacidades de texto para vídeo da HeyGen.

554/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de demonstração de produto profissional de 45 segundos, voltado para potenciais clientes B2B considerando uma nova ferramenta SaaS de gerenciamento de projetos, enfatizando uma narrativa visual eficiente. O estilo visual e de áudio deve ser sofisticado e informativo, apresentando demonstrações nítidas na tela e uma narração calma e autoritária para transmitir credibilidade. Utilize os extensos modelos e cenas da HeyGen para estruturar uma narrativa envolvente que destaque uma característica de integração chave, aprimorando a apresentação e o impacto geral.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos sobre como usar um produto para usuários existentes que estão com dificuldades em uma configuração avançada específica em seu CRM SaaS, oferecendo uma solução rápida. O vídeo deve adotar uma abordagem visual direta de tutorial com gravações de tela passo a passo, acompanhadas por uma narração animada e útil e legendas cruciais para acessibilidade. Isso aproveitará a capacidade da HeyGen de gerar essas legendas diretamente de um roteiro de texto para vídeo, garantindo clareza e facilidade de compreensão para todos os usuários.
Prompt de Exemplo 3
Crie um anúncio dinâmico de vídeo SaaS de 15 segundos projetado para chamar a atenção dos usuários de redes sociais, promovendo as capacidades únicas de automação impulsionadas por IA de uma plataforma de análise de marketing. O estilo visual deve ser acelerado e visualmente impactante, usando gráficos ousados e movimentos envolventes, apoiado por uma trilha sonora energética e moderna sem narração extensa, e otimizado através do redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen para várias plataformas sociais. Esta peça de marketing rápida deve compelir os espectadores a aprender mais sobre a eficiência do produto.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Explicativos de Recursos SaaS

Gere vídeos explicativos atraentes para seus recursos SaaS com ferramentas impulsionadas por IA, do roteiro ao visual deslumbrante em minutos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Escolha um Modelo
Comece gerando um roteiro com IA. Nossa plataforma aproveita a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" para transformar suas ideias diretamente em conteúdo de vídeo explicativo conciso.
2
Step 2
Adicione Visuais com Avatares de IA
Enriqueça sua história integrando visuais envolventes. Escolha entre nossa diversa gama de avatares de IA para apresentar seu conteúdo, adicionando um toque humano dinâmico às suas demonstrações de produto.
3
Step 3
Aplique Sua Marca e Gere Narração
Personalize seu vídeo com a identidade da sua marca usando os "Controles de branding" para logotipos e cores. Em seguida, adicione uma narração profissional ao seu roteiro, gerada com IA avançada.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Explicativo Animado
Uma vez que seu vídeo esteja completo, finalize e "Exporte" sua criação de alta qualidade. Você pode ajustar a proporção de aspecto para várias plataformas, garantindo que seu vídeo explicativo animado final seja perfeito para qualquer público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore a Integração de Usuários e Vídeos de Como Fazer

.

Melhore a integração de usuários e vídeos de como fazer com IA, garantindo que os usuários compreendam rapidamente os recursos e maximizem o valor do produto.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar a narrativa visual criativa nos meus vídeos explicativos?

A HeyGen capacita os usuários a elevar sua narrativa visual com uma ampla gama de modelos de vídeo personalizados e a capacidade de criar vídeos explicativos animados dinâmicos. Nossa plataforma permite que você dê vida à sua visão criativa sem esforço, fazendo com que sua mensagem ressoe de forma mais eficaz.

Como a HeyGen simplifica a criação de demos de produtos e conteúdo de integração de usuários?

A HeyGen simplifica a criação de demos de produtos atraentes e vídeos de integração de usuários com seu criador de vídeos de IA intuitivo e editor de arrastar e soltar. Você pode produzir conteúdo de alta qualidade de forma eficiente, que explica claramente os recursos e guia os usuários pelo seu produto.

A HeyGen pode gerar avatares de IA realistas e narrações para meu conteúdo explicativo?

Sim, a HeyGen possui avatares de IA avançados e robustas capacidades de geração de narração, transformando texto em vídeo com narradores realistas. Isso permite que você produza vídeos explicativos envolventes sem precisar contratar atores ou gravar áudio por conta própria.

Quais controles de branding estão disponíveis para vídeos explicativos de recursos SaaS criados com a HeyGen?

A HeyGen oferece controles de branding abrangentes, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa, cores específicas da marca e outros elementos personalizados em seus vídeos explicativos de recursos SaaS. Isso garante consistência e fortalece a identidade da sua marca em todos os seus esforços de marketing em vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo