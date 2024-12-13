Casos de Uso

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos explicativos para SaaS com suas ferramentas avançadas de criação de vídeo, oferecendo vídeos explicativos animados e criadores de vídeo com IA que simplificam o processo. Com recursos como um editor de arrastar e soltar e modelos personalizáveis, a HeyGen garante que suas necessidades de criador de vídeos explicativos sejam atendidas de maneira eficiente.