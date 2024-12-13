Explainer Video Maker: Create Engaging SaaS Videos Easily

Utilize avatares de IA para vídeos explicativos animados dinâmicos com modelos personalizáveis e integração perfeita com plataformas.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Direcionado a empreendedores com conhecimento em tecnologia, este vídeo de 60 segundos explora a habilidade técnica das ferramentas de criação de vídeo da HeyGen. Experimente a integração perfeita de avatares de IA e conversão de texto em vídeo a partir do roteiro, permitindo um toque personalizado em seus vídeos explicativos de SaaS. O estilo visual é elegante e moderno, com foco em linhas limpas e design minimalista, complementado por uma trilha sonora sofisticada. Este vídeo destaca o recurso de geração de voz da HeyGen, perfeito para aqueles que procuram adicionar uma voz profissional ao seu conteúdo.
Para profissionais criativos e criadores de conteúdo, este vídeo de 30 segundos destaca o potencial artístico dos vídeos explicativos animados da HeyGen. Com foco em opções de marca e suporte a bibliotecas de mídia/acervo, os usuários podem criar narrativas únicas que se alinham com a identidade de sua marca. O estilo visual é colorido e imaginativo, com animações caprichosas e uma trilha sonora divertida. Este vídeo apresenta o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen, garantindo que seu conteúdo tenha uma ótima aparência em qualquer plataforma.
Neste vídeo de 90 segundos, voltado para educadores e treinadores, explore os benefícios educacionais do software de edição de vídeo da HeyGen. Aprenda a utilizar recursos de texto para fala e legendas para criar conteúdos acessíveis e informativos. O estilo visual é claro e informativo, com ênfase em gráficos fáceis de seguir e uma narração calma e instrutiva. Este vídeo destaca o rastreamento de desempenho de vídeo da HeyGen, fornecendo insights sobre como seus vídeos educacionais são recebidos pelo seu público.
Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como usar um criador de vídeos explicativos SaaS

Crie vídeos explicativos envolventes e profissionais com facilidade usando nossa plataforma SaaS intuitiva.

Step 1
Crie Seu Script
Comece criando um roteiro envolvente para o seu vídeo explicativo. Utilize nossa função de texto para vídeo para transformar seu roteiro em um storyboard visual de forma contínua, estabelecendo a base para o seu vídeo explicativo animado.
Step 2
Escolha um Modelo Personalizável
Escolha entre uma variedade de modelos personalizáveis para combinar com o estilo da sua marca. Nossos modelos oferecem um ponto de partida criativo, permitindo que você se concentre no conteúdo enquanto garante uma aparência profissional.
Step 3
Adicione Avatares e Narrações com IA
Aprimore seu vídeo com avatares de IA e geração de voz. Essas funcionalidades dão vida ao seu roteiro, adicionando um elemento dinâmico e cativante ao seu vídeo explicativo.
Step 4
Exportar e Compartilhar
Assim que seu vídeo estiver completo, utilize nossas opções de exportação para baixá-lo no formato desejado. Compartilhe seu vídeo facilmente entre plataformas para alcançar seu público de maneira eficaz.

Casos de Uso

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos explicativos para SaaS com suas ferramentas avançadas de criação de vídeo, oferecendo vídeos explicativos animados e criadores de vídeo com IA que simplificam o processo. Com recursos como um editor de arrastar e soltar e modelos personalizáveis, a HeyGen garante que suas necessidades de criador de vídeos explicativos sejam atendidas de maneira eficiente.

Apresente histórias de sucesso de clientes com vídeos de IA envolventes

Highlight your SaaS solutions' impact through dynamic explainer videos that resonate with potential clients.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos animados?

A HeyGen oferece um editor de arrastar e soltar fácil de usar e modelos personalizáveis, facilitando a criação de vídeos explicativos animados envolventes. Com avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, você pode dar vida às suas ideias sem esforço.

Quais recursos o HeyGen oferece para vídeos explicativos de SaaS?

A HeyGen oferece um conjunto completo de ferramentas de criação de vídeo, incluindo conversão de texto em fala e geração de voiceover, perfeitas para a elaboração de vídeos explicativos de SaaS. A plataforma também suporta opções de marca para garantir que seus vídeos estejam alinhados com a identidade da sua marca.

O HeyGen pode ajudar no rastreamento de desempenho de vídeo?

Enquanto a HeyGen se destaca na criação de vídeos, ela se concentra em fornecer ferramentas poderosas como suporte a biblioteca de mídia e redimensionamento de proporção de aspecto. Para o rastreamento de desempenho de vídeo, pode ser necessária a integração com plataformas externas.

Quais opções de exportação estão disponíveis com o software de edição de vídeo da HeyGen?

O software de edição de vídeo da HeyGen oferece opções flexíveis de exportação, permitindo que você redimensione e exporte vídeos em vários formatos de proporção. Isso garante que seu conteúdo seja otimizado para diferentes plataformas e dispositivos.

