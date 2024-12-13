Crie um vídeo envolvente de 45 segundos destinado a novos designers de moda, modelos e estilistas para exibir seus trabalhos mais recentes em portfólios de moda impressionantes. Este vídeo deve apresentar um estilo visual elegante e energético, com cortes dinâmicos, ao som de música eletrônica animada, e incluir uma narração clara e confiante gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen, resumindo de forma eficaz o tema e a inspiração da coleção.

