Gerador de Vídeo de Encenação: Contação de Histórias com IA Facilitada
Dê vida aos seus cenários de encenação com nosso gerador de vídeo de IA, aproveitando avatares de IA realistas para conteúdo envolvente e personalizável.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um anúncio dinâmico de lançamento de produto de 45 segundos usando a HeyGen como seu gerador de vídeo de IA, voltado para profissionais de marketing de mídias sociais. Crie um vídeo moderno e visualmente rico com cores vibrantes e música contemporânea, aproveitando os diversos modelos e cenas e a poderosa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para personalizar sua mensagem de forma eficaz.
Produza uma atualização corporativa interna elegante de 60 segundos para gerentes de marca. Com o gerador de vídeo de Avatar de IA da HeyGen, crie uma mensagem autoritária entregue por avatares de IA personalizados, apoiada por uma estética visual limpa e narração profissional, enriquecendo sua apresentação através do extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque.
Desenhe um vídeo informativo de 30 segundos explicando um conceito complexo para educadores e treinadores. Empregue a geração de narração da HeyGen para entregar uma narrativa amigável e instrutiva e adicione legendas para acessibilidade, garantindo um estilo visual claro e simples focado em visuais fáceis de entender que tornam seu conteúdo de gerador de vídeo de IA altamente digerível.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento em Treinamentos com Encenação de IA.
Utilize cenários impulsionados por IA para melhorar significativamente o engajamento e a retenção em treinamentos para resultados de aprendizado eficazes.
Crie Anúncios de IA de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios impactantes no estilo de encenação para capturar a atenção e impulsionar conversões em suas campanhas de marketing.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen eleva a produção criativa de vídeos?
A HeyGen revoluciona a produção criativa de vídeos ao oferecer um avançado gerador de vídeo de IA que transforma roteiros em conteúdo envolvente. Os usuários podem aproveitar as poderosas ferramentas da HeyGen para criar histórias visuais cativantes com facilidade.
Posso personalizar avatares de IA e elementos de marca dentro da HeyGen?
Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização para avatares de IA, permitindo que você adapte sua aparência e expressões. Você também pode integrar seus elementos de marca, como logotipos e cores, para manter uma identidade visual consistente em todos os seus vídeos de avatar de IA.
Quais capacidades únicas de narração a HeyGen oferece?
A HeyGen possui uma robusta geração de narração, permitindo que você adicione vozes dinâmicas e com som natural aos seus vídeos. Essa capacidade melhora a qualidade geral da produção, oferecendo diversas opções para combinar perfeitamente com sua visão criativa.
Como a HeyGen pode transformar texto ou imagens em vídeos envolventes de avatar de IA?
A HeyGen simplifica a criação de vídeos de avatar de IA ao converter roteiros de texto ou imagens em conteúdo de vídeo dinâmico. Essa poderosa funcionalidade de gerador de texto para vídeo e imagem para vídeo traz suas ideias criativas à vida de forma eficiente.