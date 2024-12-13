Crie uma demonstração vibrante de 30 segundos com o "roblox promo video maker" direcionada a jovens desenvolvedores de jogos Roblox (idade 10-16). O vídeo deve apresentar uma estética energética e blocada com transições suaves, complementada por uma música de fundo eletrônica animada e uma narração entusiasmada. Destaque a facilidade de transformar um roteiro em uma história visual dinâmica usando "Texto para vídeo a partir de roteiro" e aproveitando a "Geração de voz" para mensagens impactantes.

Gerar Vídeo