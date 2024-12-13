Seu Criador de Vídeos de Roteiro para Marcos Claros

Desenhe roteiros visuais impressionantes sem esforço usando uma ampla gama de modelos e cenas profissionais, tornando as atualizações claras e envolventes.

Crie um vídeo conciso de 45 segundos especificamente projetado para atualizar equipes internas e investidores sobre marcos importantes do projeto, aproveitando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para garantir precisão. O estilo visual deve ser profissional e encorajador, apresentando gráficos claros e uma narração confiante e articulada, atuando como um criador de vídeos de atualização de roteiro crucial.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma apresentação visual de roteiros de 30 segundos envolvente para clientes em potencial, destacando os próximos recursos com uma estética dinâmica e moderna. Utilize os avatares de IA da HeyGen e uma seleção de Modelos e cenas estilosas para fazer o conteúdo se destacar, complementado por música de fundo animada e um tom amigável.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo informativo de 60 segundos para novos funcionários ou para o público em geral, simplificando nosso roteiro digital complexo. Este vídeo deve priorizar a clareza e um estilo visual amigável com gráficos animados, utilizando efetivamente as legendas da HeyGen para acessibilidade e aproveitando seu suporte de biblioteca de mídia/estoque para visuais relevantes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo inspirador de anúncio de 30 segundos para toda a empresa, celebrando conquistas passadas e projetando uma visão para futuros vídeos de roteiro. O tom deve ser celebratório e voltado para o futuro, apresentando uma mistura de visuais impactantes e uma narração poderosa, facilmente otimizado para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Roteiro

Transforme sem esforço sua visão de produto em atualizações de vídeo envolventes. Crie roteiros visuais atraentes com ferramentas alimentadas por IA e compartilhe seu progresso.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando os principais marcos e atualizações do seu roteiro. Aproveite nosso recurso de texto para vídeo para converter rapidamente seu conteúdo em cenas.
2
Step 2
Escolha Seus Elementos Visuais
Enriqueça seu vídeo com visuais profissionais. Selecione entre vários modelos e cenas, ou adicione mídia de estoque para representar claramente seu roteiro digital.
3
Step 3
Adicione Narrações Envolventes
Dê vida ao seu roteiro com narrações dinâmicas. Gere narrações com som natural ou use avatares de IA para apresentar suas atualizações com clareza e impacto.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de roteiro com controles de branding, depois exporte facilmente no formato de proporção desejado. Distribua seu vídeo de roteiro envolvente para stakeholders e equipes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Visuais Envolventes para Mídias Sociais

Gere rapidamente vídeos de roteiro visual envolventes para mídias sociais, mantendo seu público informado sobre os próximos marcos de produtos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode transformar minhas atualizações de roteiro em conteúdo de vídeo envolvente?

A HeyGen capacita você a criar roteiros visuais atraentes e roteiros de produtos com seu criador de roteiros alimentado por IA. Nossa plataforma, um dos principais criadores de vídeos de roteiro, oferece uma variedade de modelos e cenas para dar vida ao seu roteiro digital como atualizações de vídeo envolventes.

A HeyGen utiliza avatares de IA para criar vídeos de roteiro profissionais?

Sim, a HeyGen aproveita avatares de IA avançados e tecnologia de texto para vídeo para produzir vídeos de roteiro profissionais. Você pode facilmente converter seu roteiro escrito em atualizações de vídeo dinâmicas com narrações naturais, tornando suas atualizações de roteiro altamente impactantes.

O que torna a HeyGen um criador eficiente de vídeos de atualização de roteiro para equipes?

A HeyGen é projetada com uma interface amigável que simplifica todo o processo de criação de vídeos de atualização de roteiro. Nossa plataforma intuitiva permite que você destaque rapidamente marcos e o progresso do projeto, tornando-a o criador de vídeos de atualização de roteiro ideal para equipes ocupadas.

Posso personalizar a marca dos meus roteiros visuais dentro da HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen fornece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e outros elementos visuais em seus vídeos de roteiro digital. Isso garante que seus roteiros visuais se alinhem perfeitamente com a identidade da sua empresa, aprimorando sua comunicação profissional.

