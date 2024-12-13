Seu Criador de Vídeos de Roteiro para Marcos Claros
Desenhe roteiros visuais impressionantes sem esforço usando uma ampla gama de modelos e cenas profissionais, tornando as atualizações claras e envolventes.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva uma apresentação visual de roteiros de 30 segundos envolvente para clientes em potencial, destacando os próximos recursos com uma estética dinâmica e moderna. Utilize os avatares de IA da HeyGen e uma seleção de Modelos e cenas estilosas para fazer o conteúdo se destacar, complementado por música de fundo animada e um tom amigável.
Produza um vídeo explicativo informativo de 60 segundos para novos funcionários ou para o público em geral, simplificando nosso roteiro digital complexo. Este vídeo deve priorizar a clareza e um estilo visual amigável com gráficos animados, utilizando efetivamente as legendas da HeyGen para acessibilidade e aproveitando seu suporte de biblioteca de mídia/estoque para visuais relevantes.
Crie um vídeo inspirador de anúncio de 30 segundos para toda a empresa, celebrando conquistas passadas e projetando uma visão para futuros vídeos de roteiro. O tom deve ser celebratório e voltado para o futuro, apresentando uma mistura de visuais impactantes e uma narração poderosa, facilmente otimizado para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento em Treinamentos.
Aumente o engajamento em treinamentos internos e com stakeholders para seus roteiros de produtos com vídeos de IA envolventes.
Crie Atualizações Educacionais em Vídeo.
Crie de forma eficiente cursos em vídeo e atualizações para educar equipes e stakeholders sobre seu roteiro digital e marcos.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode transformar minhas atualizações de roteiro em conteúdo de vídeo envolvente?
A HeyGen capacita você a criar roteiros visuais atraentes e roteiros de produtos com seu criador de roteiros alimentado por IA. Nossa plataforma, um dos principais criadores de vídeos de roteiro, oferece uma variedade de modelos e cenas para dar vida ao seu roteiro digital como atualizações de vídeo envolventes.
A HeyGen utiliza avatares de IA para criar vídeos de roteiro profissionais?
Sim, a HeyGen aproveita avatares de IA avançados e tecnologia de texto para vídeo para produzir vídeos de roteiro profissionais. Você pode facilmente converter seu roteiro escrito em atualizações de vídeo dinâmicas com narrações naturais, tornando suas atualizações de roteiro altamente impactantes.
O que torna a HeyGen um criador eficiente de vídeos de atualização de roteiro para equipes?
A HeyGen é projetada com uma interface amigável que simplifica todo o processo de criação de vídeos de atualização de roteiro. Nossa plataforma intuitiva permite que você destaque rapidamente marcos e o progresso do projeto, tornando-a o criador de vídeos de atualização de roteiro ideal para equipes ocupadas.
Posso personalizar a marca dos meus roteiros visuais dentro da HeyGen?
Absolutamente. A HeyGen fornece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e outros elementos visuais em seus vídeos de roteiro digital. Isso garante que seus roteiros visuais se alinhem perfeitamente com a identidade da sua empresa, aprimorando sua comunicação profissional.