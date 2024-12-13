Gerador de Vídeo de Atualização de Roteiro: Simplifique Anúncios de Produtos

Transforme seu roteiro em vídeos profissionais de atualização de roteiro instantaneamente usando Texto-para-vídeo.

Desenvolva um vídeo de 1 minuto direcionado a equipes internas de desenvolvimento, delineando claramente a atualização mais recente do roteiro de engenharia usando um estilo visual limpo e profissional, com diagramas técnicos e uma narração precisa e informativa gerada via geração de Voiceover. O vídeo deve detalhar um novo recurso chave desenvolvido usando o gerador de vídeo de atualização de roteiro, garantindo clareza sobre sua implementação técnica e impacto futuro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de 90 segundos para clientes externos e principais stakeholders, anunciando recursos significativos impulsionados por AI das nossas últimas atualizações de produto. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, com gráficos animados, apresentado por um avatar AI em um tom otimista e confiante, utilizando Modelos e cenas personalizáveis para mostrar as inovações.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo explicativo de 2 minutos voltado para novos usuários avaliando nosso gerador de vídeo, demonstrando um aspecto inovador da plataforma. O estilo visual deve ser calmo e informativo, guiando os espectadores pelo processo com visuais claros da interface, aprimorado por Legendas/Subtítulos abrangentes para acessibilidade, e aproveitando nosso suporte de Biblioteca de Mídia/estoque para ilustrar aplicações no mundo real.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo dinâmico de 45 segundos para as equipes de marketing e vendas, destacando uma atualização recente do produto que melhora significativamente nossas capacidades de geração de vídeo impulsionadas por AI. Este vídeo deve apresentar uma trilha sonora energética, apresentar pontos-chave em tópicos, e utilizar um avatar AI para entregar as notícias impactantes, garantindo que o resultado final seja otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Atualização de Roteiro

Transforme eficientemente suas atualizações de roteiro de produto em vídeos envolventes com ferramentas impulsionadas por AI, garantindo comunicação clara e melhor compreensão da equipe.

1
Step 1
Crie Sua Atualização
Comece redigindo seu roteiro para o vídeo de atualização de roteiro. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para rapidamente estruturar seu conteúdo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Aprimore seu vídeo escolhendo entre uma gama diversificada de avatares AI para apresentar suas atualizações ou selecione entre modelos personalizáveis.
3
Step 3
Aplique Branding & Voz
Integre a identidade da sua marca usando os controles de Branding do HeyGen (logotipo, cores). Adicione narrações profissionais para uma entrega polida.
4
Step 4
Gere & Compartilhe
Produza seu vídeo final de atualização de roteiro com geração de vídeo de alta qualidade impulsionada por AI. Compartilhe facilmente com stakeholders ou membros da equipe.

Casos de Uso

Produza vídeos atraentes para mostrar desenvolvimentos futuros de produto

Produza vídeos atraentes para mostrar desenvolvimentos futuros de produto

.

Desenvolva conteúdo de vídeo persuasivo para destacar o valor e impacto de futuras iterações de produto para diversos públicos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita o processo técnico de geração de vídeos de atualização de roteiro?

O HeyGen simplifica os aspectos técnicos de criação de vídeos de atualização de roteiro através da geração de vídeo impulsionada por AI. Os usuários podem converter um rascunho de roteiro diretamente em vídeo usando capacidades avançadas de texto-para-vídeo, completo com avatares AI realistas e narrações profissionais.

Posso integrar a identidade da minha marca nos vídeos de atualização de produto do HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore facilmente o logotipo e as cores específicas da sua empresa em qualquer vídeo de atualização de produto. Isso garante que todas as suas comunicações, incluindo vídeos de atualização de roteiro, permaneçam consistentes com a identidade da sua marca.

Quais opções estão disponíveis para personalizar avatares AI e cenas de vídeo no HeyGen?

O HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares AI e modelos personalizáveis, capacitando você a criar vídeos de atualização de roteiro envolventes. Você pode escolher entre várias cenas e estilos de personagens para combinar perfeitamente com sua mensagem e público usando nosso gerador de vídeo.

Com que rapidez posso produzir um vídeo de atualização de roteiro de alta qualidade com os recursos impulsionados por AI do HeyGen?

Os recursos impulsionados por AI do HeyGen aceleram dramaticamente o processo de criação de vídeo, permitindo que você gere vídeos de atualização de roteiro de alta qualidade de forma eficiente. Com a funcionalidade de texto-para-vídeo, você pode transformar seu roteiro em um vídeo polido em minutos, atuando como um poderoso criador de vídeos de atualização de roteiro.

