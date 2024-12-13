Gerador de Vídeo de Atualização de Roteiro: Simplifique Anúncios de Produtos
Transforme seu roteiro em vídeos profissionais de atualização de roteiro instantaneamente usando Texto-para-vídeo.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo de 90 segundos para clientes externos e principais stakeholders, anunciando recursos significativos impulsionados por AI das nossas últimas atualizações de produto. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, com gráficos animados, apresentado por um avatar AI em um tom otimista e confiante, utilizando Modelos e cenas personalizáveis para mostrar as inovações.
Crie um vídeo explicativo de 2 minutos voltado para novos usuários avaliando nosso gerador de vídeo, demonstrando um aspecto inovador da plataforma. O estilo visual deve ser calmo e informativo, guiando os espectadores pelo processo com visuais claros da interface, aprimorado por Legendas/Subtítulos abrangentes para acessibilidade, e aproveitando nosso suporte de Biblioteca de Mídia/estoque para ilustrar aplicações no mundo real.
Desenhe um vídeo dinâmico de 45 segundos para as equipes de marketing e vendas, destacando uma atualização recente do produto que melhora significativamente nossas capacidades de geração de vídeo impulsionadas por AI. Este vídeo deve apresentar uma trilha sonora energética, apresentar pontos-chave em tópicos, e utilizar um avatar AI para entregar as notícias impactantes, garantindo que o resultado final seja otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Gere rapidamente vídeos envolventes para atualizações de roteiro de produto.
Crie de forma eficiente conteúdo de vídeo dinâmico para informar stakeholders sobre futuros recursos e marcos de produto.
Aprimore a compreensão interna de roteiros e funcionalidades de produto.
Utilize vídeos gerados por AI para educar equipes internas sobre novas funcionalidades, garantindo conhecimento consistente do produto.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen facilita o processo técnico de geração de vídeos de atualização de roteiro?
O HeyGen simplifica os aspectos técnicos de criação de vídeos de atualização de roteiro através da geração de vídeo impulsionada por AI. Os usuários podem converter um rascunho de roteiro diretamente em vídeo usando capacidades avançadas de texto-para-vídeo, completo com avatares AI realistas e narrações profissionais.
Posso integrar a identidade da minha marca nos vídeos de atualização de produto do HeyGen?
Sim, o HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore facilmente o logotipo e as cores específicas da sua empresa em qualquer vídeo de atualização de produto. Isso garante que todas as suas comunicações, incluindo vídeos de atualização de roteiro, permaneçam consistentes com a identidade da sua marca.
Quais opções estão disponíveis para personalizar avatares AI e cenas de vídeo no HeyGen?
O HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares AI e modelos personalizáveis, capacitando você a criar vídeos de atualização de roteiro envolventes. Você pode escolher entre várias cenas e estilos de personagens para combinar perfeitamente com sua mensagem e público usando nosso gerador de vídeo.
Com que rapidez posso produzir um vídeo de atualização de roteiro de alta qualidade com os recursos impulsionados por AI do HeyGen?
Os recursos impulsionados por AI do HeyGen aceleram dramaticamente o processo de criação de vídeo, permitindo que você gere vídeos de atualização de roteiro de alta qualidade de forma eficiente. Com a funcionalidade de texto-para-vídeo, você pode transformar seu roteiro em um vídeo polido em minutos, atuando como um poderoso criador de vídeos de atualização de roteiro.