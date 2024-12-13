Os recursos impulsionados por AI do HeyGen aceleram dramaticamente o processo de criação de vídeo, permitindo que você gere vídeos de atualização de roteiro de alta qualidade de forma eficiente. Com a funcionalidade de texto-para-vídeo, você pode transformar seu roteiro em um vídeo polido em minutos, atuando como um poderoso criador de vídeos de atualização de roteiro.