Crie um vídeo de treinamento baseado em cenários de 45 segundos para novos funcionários, retratando um risco comum de segurança no local de trabalho e sua correta mitigação. O estilo visual deve ser realista e envolvente, utilizando avatares de IA para representar membros diversos da equipe, complementado por uma narração clara e encorajadora. Este vídeo de treinamento envolvente deve preparar efetivamente a equipe para situações do mundo real.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional de treinamento de segurança no local de trabalho de 60 segundos voltado para funcionários de escritório e equipes remotas, delineando protocolos essenciais de emergência. Empregue um estilo visual limpo e informativo com gráficos profissionais e um tom tranquilizador no áudio. Aproveite a geração de narração do HeyGen para garantir uma narração consistente e de alta qualidade ao longo deste vídeo de treinamento vital.
Prompt de Exemplo 2
Produza um clipe conciso de 30 segundos de gerador de vídeo de treinamento de risco para gerentes, fornecendo um guia rápido sobre como identificar e relatar potenciais riscos. A estética visual deve ser no estilo infográfico, clara e direta, apoiada por uma voz autoritária. Utilize o recurso de texto para vídeo do HeyGen para criação eficiente de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo motivacional de treinamento de segurança de 50 segundos para a força de trabalho em geral, mostrando as melhores práticas no manuseio de equipamentos e prevenção de incidentes. A abordagem visual deve ser diversa e inclusiva, incorporando exemplos do mundo real da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen, acompanhada por uma trilha sonora inspiradora e motivadora. Este vídeo visa fomentar uma cultura de segurança proativa.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Treinamento de Risco

Transforme facilmente seus roteiros em vídeos de treinamento de risco e segurança envolventes e profissionais, aprimorando a compreensão e conformidade dos funcionários com ferramentas impulsionadas por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece elaborando seu roteiro detalhado para o vídeo de treinamento de segurança no local de trabalho. Utilize a capacidade de texto para vídeo do roteiro para estabelecer a base do seu conteúdo.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar seu material de treinamento. Este recurso proporciona uma presença profissional e consistente na tela para seus vídeos de treinamento envolventes.
3
Step 3
Adicione Narrações e Visuais
Enriqueça seu vídeo com narrações de IA de som natural a partir do seu roteiro. Complete a narração com visuais e mídias relevantes da biblioteca de estoque para ilustrar pontos-chave de segurança.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu vídeo de treinamento de risco ajustando a proporção e exportando no formato desejado. Carregue seus vídeos de treinamento concluídos em plataformas LMS para ampla distribuição.

Casos de Uso

Simplifique Cenários de Segurança Complexos

Esclareça procedimentos de segurança intrincados e protocolos de gerenciamento de risco por meio de vídeos de IA visualmente envolventes, tornando informações complexas mais fáceis de entender e aplicar pelos funcionários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes para minha equipe?

O HeyGen é um avançado gerador de vídeos de IA que transforma a maneira como você cria vídeos de treinamento envolventes. Com modelos personalizáveis, você pode desenvolver conteúdo dinâmico para treinamento baseado em cenários e integração de novos funcionários, garantindo que sua equipe permaneça focada e informada.

Que tipos de vídeos de treinamento posso gerar usando a plataforma do HeyGen?

Você pode gerar uma ampla gama de vídeos de treinamento com o HeyGen, incluindo vídeos críticos de treinamento de risco e vídeos abrangentes de treinamento de segurança no local de trabalho. Nossa plataforma simplifica a criação de qualquer tipo de vídeo de treinamento necessário para sua organização.

O HeyGen oferece opções de personalização para branding corporativo em materiais de treinamento?

Sim, o HeyGen fornece controles robustos de branding, permitindo que você incorpore o logotipo da sua empresa e esquemas de cores específicos em seus vídeos de treinamento. Isso garante que todo o seu conteúdo esteja perfeitamente alinhado com a identidade corporativa, mantendo uma aparência profissional e consistente.

Como o HeyGen simplifica o processo de transformar um roteiro em um vídeo de treinamento completo?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos ao permitir a geração de texto para vídeo diretamente do seu roteiro. Utilizando avatares de IA e narrações de IA, você pode rapidamente produzir vídeos de treinamento polidos e de alta qualidade, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção.

