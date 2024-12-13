Criador de Vídeos de Mitigação de Riscos: Vídeos de Segurança Rápidos e Envolventes

Produza vídeos de segurança no local de trabalho impactantes e treinamentos abrangentes de gestão de riscos sem esforço usando o Texto-para-vídeo inteligente da HeyGen a partir de roteiros.

Crie um vídeo introdutório de 60 segundos para proprietários de pequenas empresas, detalhando os princípios básicos de mitigação de riscos usando o criador de vídeos AI da HeyGen. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando uma narração clara e confiante gerada via Texto-para-vídeo a partir do roteiro, visando tornar conceitos complexos facilmente compreensíveis.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um módulo de microaprendizagem de 45 segundos projetado para novos contratados em uma instalação de manufatura de alta tecnologia. Este vídeo de treinamento de segurança contará com um avatar AI amigável explicando um procedimento de segurança crítico, apoiado por geração de narração clara e um estilo visual limpo e ilustrativo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional de 30 segundos direcionado a departamentos de RH, mostrando como eles podem gerar vídeos de segurança personalizados sem esforço. O vídeo deve adotar um estilo visual moderno e envolvente, aproveitando os diversos Modelos e cenas da HeyGen para destacar a rápida personalização e comunicação impactante.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo dinâmico de segurança no local de trabalho de 90 segundos para um público geral de trabalhadores, focando na importância da conscientização situacional. O estilo visual e de áudio deve ser rápido e impactante, incorporando cenários do mundo real e garantindo acessibilidade através de Legendas/legendas geradas automaticamente para máximo engajamento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Mitigação de Riscos

Crie rapidamente vídeos impactantes de mitigação de riscos e treinamentos de segurança usando ferramentas impulsionadas por AI para proteger sua equipe e aprimorar os protocolos de segurança no local de trabalho.

1
Step 1
Crie a partir do Roteiro
Comece colando seu roteiro de segurança existente ou gerando novo conteúdo. Aproveite nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar instantaneamente seu texto em uma narrativa visual para vídeos de treinamento de segurança claros.
2
Step 2
Selecione Avatar e Voz AI
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares AI realistas para apresentar seu conteúdo de mitigação de riscos. Combine-os com Atores de Voz AI profissionais para garantir vídeos envolventes que ressoem com seu público.
3
Step 3
Adicione Marca e Recursos Personalizados
Eleve seu vídeo com controles de marca personalizados, incluindo seu logotipo e cores da marca. Utilize nossa extensa biblioteca de mídia e modelos de vídeo pré-desenhados para criar vídeos de segurança atraentes e personalizados.
4
Step 4
Exporte para Implantação
Finalize seu vídeo de mitigação de riscos atraente e utilize redimensionamento de proporção e exportações para implantação perfeita em todas as suas plataformas de treinamento. Compartilhe facilmente seu vídeo de segurança no local de trabalho para educar efetivamente sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Protocolos de Segurança Complexos

.

Transforme procedimentos de segurança intrincados e estratégias de gestão de riscos em conteúdo educacional facilmente compreensível.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nosso treinamento em vídeo de mitigação de riscos?

A HeyGen atua como um poderoso criador de vídeos AI, permitindo que as empresas criem vídeos de segurança personalizados com avatares AI e modelos profissionais. Isso possibilita a entrega clara e consistente de protocolos de segurança críticos, melhorando significativamente o treinamento de gestão de riscos.

Quais opções criativas a HeyGen oferece para vídeos de segurança personalizados?

A HeyGen oferece extensos controles criativos, permitindo que você personalize seus vídeos de segurança com diversos avatares AI, uma ampla gama de modelos de vídeo e elementos de marca. Você pode facilmente adaptar o conteúdo a cenários específicos, garantindo vídeos envolventes que ressoam com seu público.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de segurança no local de trabalho rapidamente a partir de roteiros?

Sim, a HeyGen simplifica o processo de geração de vídeos de segurança no local de trabalho através de sua funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiros. Basta inserir seu roteiro, escolher um Ator de Voz AI, e a plataforma de criação de vídeos impulsionada por AI da HeyGen produzirá um vídeo envolvente de forma eficiente.

Como os avatares AI da HeyGen apoiam o treinamento de segurança multilíngue?

Os diversos avatares AI da HeyGen podem entregar seus vídeos de treinamento de segurança em vários idiomas, garantindo que sua mensagem alcance efetivamente uma força de trabalho global. Esse suporte multilíngue melhora a acessibilidade e a compreensão para todos os funcionários durante o treinamento de gestão de riscos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo