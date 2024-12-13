Sim, a HeyGen simplifica o processo de geração de vídeos de segurança no local de trabalho através de sua funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiros. Basta inserir seu roteiro, escolher um Ator de Voz AI, e a plataforma de criação de vídeos impulsionada por AI da HeyGen produzirá um vídeo envolvente de forma eficiente.