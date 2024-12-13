Crie um vídeo envolvente de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas e médias empresas e gerentes de RH, ilustrando etapas críticas no desenvolvimento de uma estratégia eficaz de mitigação de riscos. O estilo visual deve ser profissional e claro, com um tom tranquilizador na narração, destacando como é fácil produzir esses essenciais "vídeos de segurança no trabalho" utilizando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen.

