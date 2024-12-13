O HeyGen é projetado para aumentar a eficiência operacional, permitindo a rápida criação de vídeos escaláveis e envolventes. Desde a integração de funcionários e vídeos de segurança no local de trabalho até treinamento de conformidade e vídeos explicativos, o HeyGen ajuda a entregar conteúdo consistente e de alta qualidade para todas as suas necessidades de treinamento organizacional.