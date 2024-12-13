Absolutamente, a HeyGen se destaca em fornecer modelos altamente personalizáveis e avatares de IA dinâmicos para todas as suas necessidades de treinamento de funcionários. Você pode integrar facilmente a aparência e a sensação da sua marca com controles de marca, enquanto aproveita o suporte multilíngue e diversas narrações de IA para criar experiências de aprendizado verdadeiramente personalizadas. Esta abordagem aumenta o engajamento e ajuda a ensinar novas habilidades de forma eficaz.