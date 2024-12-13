Gerador de Explicações de Gestão de Riscos: Crie Vídeos de Treinamento Rápido

Aumente o engajamento no treinamento de funcionários e a retenção de conhecimento transformando avaliações de risco complexas em vídeos claros usando nosso poderoso recurso de Texto-para-vídeo.

460/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento interativo de 60 segundos voltado para novos funcionários e departamentos de RH, focando em como identificar efetivamente riscos em cenários comuns no local de trabalho. O estilo visual deve ser acessível e baseado em cenários, apresentando um avatar de IA amigável para guiar os aprendizes. Este vídeo visa aumentar o engajamento no treinamento de funcionários, tornando o aprendizado mais relacionável e memorável, apoiado pelos avatares de IA da HeyGen para apresentações dinâmicas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial dinâmico de 30 segundos para gerentes de treinamento e profissionais de L&D, mostrando como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos precisos de avaliação de riscos. O estilo visual deve ser limpo e passo a passo, destacando modelos personalizáveis e transições de cena eficientes. Este prompt enfatiza o poder de usar modelos personalizáveis dentro da plataforma da HeyGen para se adaptar rapidamente a várias necessidades de avaliação de riscos, utilizando seu recurso de Modelos & cenas para criação rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo informativo de 50 segundos para oficiais de conformidade e treinadores de segurança, dedicado a melhorar a retenção de conhecimento no treinamento de segurança no local de trabalho. O vídeo deve adotar um estilo visual autoritário com gráficos claros e uma narração profissional, garantindo que informações críticas de segurança sejam facilmente absorvidas. Esta iniciativa aproveita a robusta geração de narração da HeyGen para articular protocolos de segurança complexos, garantindo assim uma maior retenção de conhecimento entre os treinandos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Explicações de Gestão de Riscos

Crie facilmente explicações envolventes de gestão de riscos com geração de vídeo impulsionada por IA, melhorando o engajamento no treinamento de funcionários e a retenção de conhecimento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Gestão de Riscos
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de gestão de riscos. Nossa capacidade de Texto-para-vídeo converterá seu texto em uma narrativa visual para comunicação clara.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar sua explicação. Isso adiciona um toque humano, tornando os tópicos complexos de avaliação de riscos mais acessíveis.
3
Step 3
Gere Narrações e Personalize
Enriqueça seu vídeo com narração realista usando nosso recurso de geração de Narração. Personalize modelos e cenas para ilustrar perfeitamente sua explicação de gestão de riscos.
4
Step 4
Aplique Branding e Exporte
Finalize sua explicação incorporando o logotipo e as cores da sua empresa usando os controles de Branding. Exporte sua obra-prima de geração de vídeo de ponta a ponta para distribuição sem complicações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplificar Tópicos Complexos de Risco

.

Transforme conceitos intrincados de gestão de riscos em vídeos explicativos claros e digeríveis, tornando informações críticas acessíveis e fáceis de entender para todos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a geração de vídeos de treinamento em gestão de riscos?

A HeyGen capacita as organizações a gerar vídeos de treinamento em gestão de riscos de alta qualidade de forma eficiente. Nossa plataforma com tecnologia de IA permite que você amplie seus esforços de treinamento e educação, garantindo maior engajamento dos funcionários e melhor retenção de conhecimento em toda a sua força de trabalho.

Quais tecnologias a HeyGen utiliza para criar vídeos explicativos de gestão de riscos?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de texto-para-vídeo e avatares de IA realistas para criar vídeos explicativos de gestão de riscos envolventes. Você pode gerar narrações profissionais e adicionar automaticamente legendas, simplificando todo o processo de geração de vídeo de ponta a ponta.

Podemos personalizar o conteúdo do vídeo para cenários específicos de avaliação de riscos e branding?

Sim, a HeyGen oferece modelos personalizáveis e controles de branding robustos, incluindo integração de logotipo e cores. Isso permite que você adapte seus vídeos de avaliação de riscos e treinamento de segurança no local de trabalho às necessidades específicas, mantendo a identidade visual da sua empresa.

A HeyGen é adequada para criar rapidamente vídeos para identificar riscos e comunicar protocolos de segurança?

Absolutamente, a HeyGen é uma plataforma com tecnologia de IA projetada para geração rápida de vídeos de ponta a ponta, tornando-a ideal para criar comunicações imediatas. Você pode produzir rapidamente vídeos envolventes para identificar riscos e comunicar efetivamente protocolos de treinamento de segurança no local de trabalho para sua equipe.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo