A plataforma do HeyGen é projetada para eficiência, utilizando uma interface de arrastar e soltar fácil de usar e uma ampla seleção de modelos de vídeo. Esta automação de fluxo de trabalho permite a criação rápida de vídeos de treinamento de segurança de alta qualidade e conteúdo de aprendizado baseado em cenários, otimizando sua linha de produção de conteúdo.