A HeyGen é uma plataforma totalmente "online", oferecendo acesso conveniente às suas poderosas ferramentas de "Gerador de Vídeo de IA" e "editor de vídeo" a partir de qualquer navegador da web. Ela também inclui suporte para uma rica biblioteca de mídia e ativos de estoque, permitindo que os usuários aprimorem suas criações com conteúdo diversificado.