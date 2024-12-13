Criador de Vídeos para Programa de Recompensas: Gere Vídeos Envolventes com IA

Aumente a fidelidade e retenção de clientes transformando texto em vídeos envolventes com nosso intuitivo Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo de marketing envolvente de 30 segundos para novos clientes, apresentando seu "programa de recompensas de fidelidade". O estilo visual deve ser brilhante e acolhedor, com avatares de IA amigáveis explicando os benefícios com uma narração clara. Opte por um estilo de áudio animado para entusiasmar os espectadores a se juntarem.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Como você pode celebrar o engajamento dos clientes e destacar vídeos personalizados para os principais membros do seu programa de recompensas de fidelidade? Produza um vídeo caloroso e apreciativo de 45 segundos, usando texto-para-vídeo a partir de um roteiro para criar uma mensagem sincera para celebrações de marcos, incorporando modelos e cenas elegantes para um visual premium e música de fundo suave.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo explicativo elegante de 60 segundos projetado para mostrar os benefícios exclusivos de fidelidade e recompensas baseadas em níveis do seu programa para potenciais clientes de alto valor. O estilo visual deve ser profissional e informativo, utilizando suporte de biblioteca de mídia rica/estoque para representar visualmente cada nível, acompanhado por legendas claras para garantir que todos os detalhes importantes sejam absorvidos com um tom de áudio autoritário e confiável.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo energético de 15 segundos para redes sociais, projetado para rapidamente chamar a atenção de um público jovem e focado em dispositivos móveis e incentivar inscrições para o seu programa de fidelidade. Use modelos e cenas dinâmicas e aproveite o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para compartilhamento ideal em plataformas, combinando visuais vibrantes com uma trilha de áudio rápida e moderna.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Programa de Recompensas

Crie facilmente vídeos de fidelidade personalizados com IA para aumentar o engajamento e retenção de clientes para seu programa de recompensas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo, delineando a mensagem personalizada para os membros do seu programa de fidelidade. Aproveite os ricos modelos de vídeo para um início rápido.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Personalização de Marca
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca. Aplique sua personalização de marca, incluindo logotipos e cores, para manter a consistência.
3
Step 3
Aprimore com Narrações e Mídia
Gere narrações profissionais para seu roteiro e adicione visuais relevantes da extensa biblioteca de mídia para tornar seus vídeos de fidelidade envolventes.
4
Step 4
Exporte Seus Vídeos Personalizados
Uma vez que seu vídeo de fidelidade personalizado esteja completo, exporte-o em várias proporções de aspecto adequadas para diferentes plataformas para maximizar o engajamento do cliente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre histórias de membros leais

.

Produza vídeos inspiradores de IA celebrando seus clientes mais fiéis, reforçando o valor do programa e incentivando a participação.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar nosso programa de recompensas de fidelidade?

O HeyGen capacita empresas a criar vídeos envolventes e personalizados para seu programa de recompensas de fidelidade. Utilize os avatares de IA do HeyGen e as capacidades de texto-para-vídeo para celebrar marcos dos clientes, explicar os benefícios de fidelidade e impulsionar o engajamento do cliente, aumentando significativamente a retenção de clientes.

Posso criar vídeos personalizados para retenção de clientes com o HeyGen?

Com certeza. O HeyGen é um criador de vídeos de IA projetado para vídeos personalizados, permitindo que você gere mensagens personalizadas para clientes individuais em escala. Essa abordagem é altamente eficaz para nutrir a lealdade do cliente e melhorar a retenção geral de clientes por meio de conteúdo de vídeo envolvente.

O HeyGen oferece personalização de marca para vídeos de fidelidade?

Sim, o HeyGen fornece controles de marca robustos para garantir que seus vídeos de fidelidade se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca. Incorpore facilmente seu logotipo, cores da marca e elementos visuais específicos em seus vídeos de marketing para uma aparência consistente e profissional em todas as interações com o cliente.

Que tipos de vídeos de fidelidade o HeyGen pode me ajudar a criar?

O HeyGen, como um versátil criador de vídeos para programas de recompensas, permite a criação de uma ampla gama de vídeos de fidelidade, incluindo mensagens de boas-vindas, anúncios de recompensas baseadas em níveis, celebrações de marcos e ofertas promocionais especiais. Nossos ricos modelos de vídeo e avatares de IA tornam a geração de vídeo de ponta a ponta simples e eficaz.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo