Crie uma demonstração técnica concisa de 1 minuto direcionada a desenvolvedores de software e profissionais de marketing digital avançados, ilustrando a funcionalidade principal de um gerador de vídeo por IA. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo, semelhante a um tutorial, com sobreposições de texto claras na tela e uma narração precisa e informativa, demonstrando a transformação perfeita de um roteiro de texto em vídeo usando o poderoso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional persuasivo de 90 segundos voltado para empresas de e-commerce e agências de marketing, mostrando como aproveitar vídeos gerados por IA para depoimentos autênticos de clientes. Empregue uma estética visual profissional e amigável, apresentando diversos avatares de IA interagindo com visuais de produtos, complementados por uma narração envolvente, destacando a sofisticada capacidade de avatares de IA do HeyGen para criar conteúdo de avaliação atraente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 2 minutos projetado para criadores de conteúdo e proprietários de pequenas empresas, detalhando a eficiência de usar um gerador de vídeo estilo avaliação para produzir conteúdo variado rapidamente. O estilo visual deve ser dinâmico e vibrante, demonstrando a personalização rápida de modelos e apresentando diferentes cenas temáticas com uma trilha sonora animada e narração clara, enfatizando a extensa biblioteca de Modelos e cenas do HeyGen para geração rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um clipe instrucional ágil de 45 segundos para gerentes de mídias sociais e estrategistas de conteúdo, demonstrando a facilidade de adaptar vídeos para várias plataformas de mídia social. Utilize um estilo visual moderno e acelerado, com cortes rápidos ilustrando a interface do usuário para ajustes de proporção de aspecto, apoiado por uma narração concisa e explicativa, destacando o recurso de Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen para distribuição perfeita em várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Estilo Avaliação

Crie facilmente avaliações de produtos envolventes e depoimentos de clientes, do roteiro ao conteúdo compartilhável, usando ferramentas com tecnologia de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Avaliação
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de avaliação, que servirá como base para seu vídeo gerado por IA.
2
Step 2
Selecione Avatar ou Voz de IA
Escolha entre vários avatares de IA para representar seu avaliador, dando vida visual à sua avaliação de produto.
3
Step 3
Personalize Visuais e Legendas
Adicione legendas geradas automaticamente para garantir que sua mensagem seja clara e acessível a todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Avaliação
Finalize sua criação exportando seu vídeo gerado por IA em múltiplas proporções de aspecto, pronto para diversas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exiba Depoimentos Autênticos de Clientes

Desenvolva vídeos de IA impactantes para destacar experiências positivas de clientes e construir confiança.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos gerados por IA a partir de texto?

O HeyGen capacita os usuários a transformar roteiros em "vídeos gerados por IA" envolventes usando tecnologia avançada de "gerador de texto para vídeo". Você pode selecionar entre uma ampla gama de "avatares de IA" e aproveitar "narrações de IA" realistas para dar vida ao seu conteúdo sem esforço.

Quais opções de personalização estão disponíveis para branding e formato de vídeo no HeyGen?

O HeyGen oferece "modelos personalizáveis" extensivos e "controles de branding" para garantir que seus vídeos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca. Os usuários podem facilmente ajustar o "redimensionamento de proporção de aspecto" para várias plataformas e utilizar o "editor embutido" para ajustar detalhes do "formato de vídeo" antes da exportação.

O HeyGen pode simplificar o processo de criação de vídeos para várias plataformas de mídia social?

Absolutamente. O HeyGen possui uma "interface de arrastar e soltar" intuitiva e suporta "criação de conteúdo automatizada", simplificando o processo de ponta a ponta. Isso permite uma "distribuição multiplataforma" eficiente em várias "plataformas de mídia social", ajudando você a alcançar um público mais amplo.

Como o HeyGen pode melhorar a produção de vídeos estilo avaliação e depoimentos de clientes?

O HeyGen é um excelente "gerador de vídeos estilo avaliação", tornando simples "Criar Avaliações de Produtos Envolventes" e "depoimentos de clientes". Inclui "legendas geradas automaticamente" para acessibilidade e até "Dublagem com 1 clique" para alcançar públicos internacionais, garantindo que sua mensagem seja clara e impactante.

