Gerador de Vídeos para Habilitação de Receita: Aumente as Vendas com AI

Gere vídeos de prospecção personalizados sem esforço. Nossos avatares de AI permitem criar conteúdo de vendas envolvente com economia significativa de tempo.

É necessário um vídeo técnico de 90 segundos para engenheiros de software e gerentes de produto, explorando as capacidades avançadas do gerador de vídeos AI da HeyGen. O estilo visual deve ser preciso e analítico, integrando trechos de código dinâmicos e uma narração clara e informativa. Destaque como os avatares de AI, juntamente com a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, permitem a geração de conteúdo escalável e personalizável, demonstrando a robusta base técnica da plataforma.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos especificamente para representantes de desenvolvimento de vendas, mostrando como criar vídeos de prospecção personalizados e impactantes. O estilo visual deve ser energético e profissional, com cortes rápidos e um tom entusiástico e persuasivo. Utilize os Modelos e cenas da HeyGen para construir rapidamente introduções envolventes e combine-as com a geração de Narração personalizada para abordar os prospectos pelo nome, fazendo com que cada abordagem pareça única e direta.
Para a integração de novos funcionários em grandes empresas, crie um vídeo explicativo envolvente de 2 minutos detalhando um fluxo de trabalho interno complexo usando os recursos da HeyGen para e-learning e treinamento. O estilo visual deve ser limpo e diagramático, incorporando animações ilustrativas e um narrador calmo e tranquilizador. Garanta total acessibilidade aproveitando as Legendas e enriqueça a apresentação com ativos relevantes retirados do suporte de Biblioteca de mídia/estoque.
Imagine um vídeo de marketing conciso de 60 segundos para gerentes de marketing globais, destacando como a HeyGen permite economias significativas de custo e tempo na criação de conteúdo. Os visuais devem ser limpos e corporativos, apresentando visualizações de dados e uma voz direta e focada nos negócios. Enfatize a facilidade de produzir vídeos multilíngues utilizando o recurso eficiente de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen e como o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações permite uma rápida adaptação em várias plataformas internacionais sem esforço extra.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos para Habilitação de Receita

Capacite sua equipe de vendas com vídeos impactantes e personalizados criados sem esforço para impulsionar o engajamento e acelerar suas metas de receita.

1
Step 1
Escolha um Ponto de Partida
Comece selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais ou uma tela em branco. Esta base permite estruturar rapidamente sua mensagem para vídeos eficazes de habilitação de vendas.
2
Step 2
Gere Conteúdo Envolvente
Insira seu roteiro e aproveite as capacidades de texto-para-vídeo para converter instantaneamente texto em narrações naturais e cenas visuais. Isso simplifica a criação de conteúdo dinâmico.
3
Step 3
Aprimore com Avatares de AI
Dê vida à sua mensagem escolhendo entre uma ampla gama de avatares de AI para apresentar seu conteúdo. Esses apresentadores digitais adicionam um toque profissional e personalizado, aumentando o engajamento do espectador.
4
Step 4
Publique e Compartilhe Estrategicamente
Exporte seus vídeos concluídos em vários formatos de proporção para exibição ideal em plataformas. Distribua seus vídeos de habilitação de vendas de alta qualidade para capacitar representantes de vendas e impulsionar a receita.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Prospecção de Vendas Personalizada

Gere vídeos envolventes e personalizados para redes sociais e prospecção, ajudando representantes de vendas a se conectarem efetivamente com leads.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza AI para criação de vídeos?

HeyGen é um avançado gerador de vídeos AI que transforma roteiros em vídeos envolventes. Ele utiliza avatares de AI sofisticados e tecnologia de texto-para-vídeo para criar conteúdo profissional rapidamente, apoiado por recursos de edição com AI.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de vendas personalizados?

Sim, a HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos de prospecção altamente personalizados, melhorando significativamente os esforços de habilitação de vendas. Este gerador de vídeos para habilitação de receita ajuda os representantes de vendas a se conectarem com o público de forma mais eficaz, entregando mensagens personalizadas.

Quais recursos a HeyGen oferece para otimizar a produção de vídeos?

A HeyGen oferece um conjunto abrangente de recursos projetados para otimizar a produção de vídeos, incluindo modelos de vídeo personalizáveis e a capacidade de gerar vídeos multilíngues. Essas ferramentas reduzem significativamente o custo e o tempo associados à criação tradicional de vídeos, otimizando seu fluxo de trabalho.

A HeyGen integra-se com outras ferramentas de negócios?

A HeyGen é projetada para se encaixar perfeitamente em fluxos de trabalho existentes, oferecendo integrações com CRM e comunicação para compartilhamento e implantação eficientes. É ideal para criar vídeos explicativos envolventes e conteúdo de e-learning e treinamento em várias plataformas.

