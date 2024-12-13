Imagine um anúncio de criador de vídeo promocional de aposentadoria de 30 segundos, projetado para futuros aposentados que buscam inspiração para a vida pós-trabalho. Este vídeo animado e vibrante apresentaria cenas dinâmicas de viagens, hobbies e momentos em família, com música de fundo esperançosa, mostrando como é fácil começar um novo capítulo. Os diversos Modelos e cenas da HeyGen podem fornecer uma base perfeita para essa narrativa visual emocionante.

Gerar Vídeo