Crie um vídeo explicativo financeiro dinâmico de 45 segundos voltado para jovens profissionais, enfatizando a importância de começar o planejamento de aposentadoria cedo. Este vídeo deve apresentar um estilo visual limpo e moderno, com gráficos fáceis de entender e uma trilha sonora acelerada. Utilize a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para transformar seu conteúdo escrito em uma narrativa envolvente para um criador de vídeos de planejamento de aposentadoria.

Gerar Vídeo