Imagine um vídeo de 30 segundos projetado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing de e-commerce, focando em simplificar seus esforços de publicidade. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, imitando conteúdo autêntico gerado por usuários (anúncios em estilo UGC), com uma narração amigável e conversacional. Este tutorial de criador de vídeos de retargeting poderia mostrar como eles podem rapidamente lançar campanhas personalizadas, destacando a facilidade de criar diversos "avatares de IA" para representar várias demografias de clientes, fazendo com que seus anúncios pareçam mais pessoais e eficazes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um anúncio dinâmico de 45 segundos direcionado a agências de marketing digital e compradores de mídia, enfatizando a rápida criação e iteração de anúncios. O estilo visual e de áudio deve ser profissional, acelerado e apresentar música de fundo energética, refletindo a eficiência de um criador de anúncios de vídeo com IA. Este anúncio demonstraria como os roteiros se transformam rapidamente em visuais polidos usando a capacidade "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" do HeyGen, permitindo que eles criem anúncios de vídeo para vários clientes simultaneamente, mostrando uma clara vantagem competitiva.
Crie um vídeo promocional conciso de 15 segundos voltado para gerentes de produto e gerentes de campanha que buscam aumentar conversões. A estética visual deve ser limpa, moderna e com a marca, usando música de fundo animada e inspiradora e uma narração clara e persuasiva. Este vídeo de formato curto poderia mostrar um recurso de produto ou uma oferta, demonstrando como eles podem facilmente aproveitar os "Templates & cenas" do HeyGen para lançar campanhas impactantes rapidamente, escolhendo entre vários modelos de anúncios de vídeo.
Um vídeo de depoimento de 60 segundos para equipes de sucesso do cliente e defensores da marca. Este vídeo deve adotar um estilo visual empático e confiável, apresentando áudio nítido e envolvente e transições suaves, especificamente projetado para vídeos de formato curto. Destacaria histórias de sucesso de clientes, incorporando perfeitamente "Legendas" geradas pelo HeyGen para garantir acessibilidade e clareza para todos os espectadores, transformando efetivamente feedbacks autênticos em provas sociais convincentes.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Retargeting

Crie facilmente anúncios de vídeo de retargeting personalizados e de alta conversão para reengajar seu público e impulsionar conversões em várias plataformas.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo Principal
Utilize a extensa biblioteca de Templates & cenas do HeyGen ou transforme texto em vídeo a partir de um roteiro para rapidamente construir a base do seu anúncio de retargeting.
2
Step 2
Personalize com IA
Aumente o apelo do seu vídeo incorporando avatares de IA realistas ou gerando narrações personalizadas para ressoar profundamente com segmentos específicos de retargeting.
3
Step 3
Refine Sua Mensagem
Integre uma chamada para ação convincente e use a suíte de edição intuitiva para ajustar o fluxo e o conteúdo do seu vídeo para máximo impacto em várias plataformas.
4
Step 4
Exporte e Implante
Otimize seu vídeo finalizado com redimensionamento de proporção e exportações para implantação perfeita em todos os seus canais de mídia social escolhidos, pronto para impulsionar conversões.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar anúncios de vídeo com IA envolventes rapidamente?

O HeyGen funciona como um avançado criador de anúncios de vídeo com IA, capacitando você a criar vídeos de formato curto cativantes com notável rapidez. Aproveite nossa extensa biblioteca de modelos de anúncios de vídeo e suíte de edição poderosa para projetar anúncios atraentes que impulsionam conversões e envolvem seu público de forma eficaz.

O que torna o HeyGen ideal para produzir anúncios de vídeo autênticos em estilo UGC?

O HeyGen permite que você produza anúncios de vídeo autênticos em estilo UGC através do uso de Avatares de IA realistas e opções flexíveis de personalização de marca. Isso permite que você crie vídeos de depoimentos envolventes e outros conteúdos que ressoam naturalmente com seu público-alvo.

Posso transformar facilmente roteiros em vídeos polidos usando o HeyGen?

Sim, o HeyGen permite que você transforme texto em vídeo a partir de um roteiro sem esforço, gerando vídeos profissionais completos com geração de narração realista. Nossa plataforma intuitiva simplifica o processo criativo, trazendo seu conteúdo escrito à vida visual e audivelmente.

O HeyGen oferece recursos para otimizar o conteúdo de vídeo de retargeting?

Como um versátil criador de vídeos de retargeting, o HeyGen fornece ferramentas robustas para criar vídeos de formato curto personalizados com chamadas claras para ação. Esses vídeos são perfeitamente adequados para campanhas de mídia social, ajudando você a reengajar públicos e impulsionar significativamente as conversões.

