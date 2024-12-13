Imagine um vídeo de 30 segundos projetado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing de e-commerce, focando em simplificar seus esforços de publicidade. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, imitando conteúdo autêntico gerado por usuários (anúncios em estilo UGC), com uma narração amigável e conversacional. Este tutorial de criador de vídeos de retargeting poderia mostrar como eles podem rapidamente lançar campanhas personalizadas, destacando a facilidade de criar diversos "avatares de IA" para representar várias demografias de clientes, fazendo com que seus anúncios pareçam mais pessoais e eficazes.

Gerar Vídeo