Sim, o HeyGen é projetado para ser intuitivo e fácil de usar, tornando simples a geração de anúncios em vídeo de alta qualidade otimizados para plataformas de redes sociais. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e a biblioteca de modelos profissionais permitem uma criação rápida de anúncios, ideal para anúncios de retargeting consistentes.