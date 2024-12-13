Gerador de Vídeos de Anúncios de Retargeting: Aumente as Conversões Rapidamente

Impulsione vendas e aumente as conversões com anúncios de retargeting personalizados, aprimorados pela poderosa geração de narração do HeyGen.

Crie um vídeo vibrante de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas que acham a criação de anúncios desafiadora, mostrando como eles podem lançar rapidamente anúncios de retargeting eficazes. O estilo visual deve ser brilhante e amigável, apresentando cortes rápidos de diversos modelos e cenas do HeyGen, acompanhado por uma narração animada e encorajadora, demonstrando o processo simples de iniciar uma campanha com modelos prontos para uso.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo sofisticado de 45 segundos direcionado a gerentes de marketing ansiosos para otimizar suas campanhas de retargeting e aumentar as conversões, enfatizando o poder dos anúncios em vídeo personalizados. A estética deve ser elegante e profissional, usando gráficos em movimento dinâmicos para ilustrar pontos de dados e uma narração confiante e autoritária para guiar os espectadores pelo processo de aperfeiçoamento de suas mensagens, fazendo uso eficaz do recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para mensagens precisas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 60 segundos voltado para empresas de e-commerce que buscam maneiras inovadoras de reengajar visitantes anteriores do site e impulsionar vendas com chamadas claras para ação em seus anúncios de retargeting. A abordagem visual deve ser moderna e amigável, apresentando de forma proeminente diversos avatares de IA interagindo com exibições de produtos na tela, complementados por uma narração calorosa e persuasiva, destacando como os avatares de IA do HeyGen podem entregar mensagens personalizadas de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo ágil de 15 segundos para profissionais de marketing digital focados em maximizar o alcance e o impacto de seus anúncios em vídeo nas plataformas de mídia social, capturando a atenção rapidamente. Empregue um estilo visual rápido e vibrante com sobreposições de texto em negrito e música de fundo energética, garantindo que mensagens cruciais sejam transmitidas mesmo sem som através de legendas eficazes, incentivando os espectadores a explorar como criar conteúdo envolvente e de fácil consumo para suas campanhas de mídia social.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Anúncios de Retargeting

Crie facilmente anúncios em vídeo de retargeting envolventes com IA para reengajar seu público e melhorar o desempenho de sua campanha.

Selecione um Modelo Estratégico
Inicie sua jornada de **criação de anúncios** escolhendo entre uma variedade de **modelos e cenas** pré-desenhados, proporcionando um ponto de partida profissional e eficiente para suas campanhas de retargeting.
Insira Sua Mensagem
Dê vida ao seu script usando nosso recurso de **Texto-para-vídeo a partir de script**. Isso permite que você gere rapidamente visuais e narrações envolventes para seus **anúncios em vídeo**.
Personalize com Ativos da Marca
Personalize seu vídeo incorporando seu logotipo e cores da marca usando os **Controles de Branding (logotipo, cores)**. Isso ajuda a **personalizar anúncios em vídeo** para refletir sua identidade única.
Gere e Exporte
Finalize seu vídeo de anúncio de retargeting adicionando **Legendas** para maior alcance e, em seguida, exporte-o no formato ideal para suas plataformas específicas de redes sociais para ajudar a **aumentar as conversões**.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aproveite Vídeos de Depoimentos de Clientes

Produza vídeos persuasivos de histórias de sucesso de clientes para construir confiança e melhorar drasticamente suas taxas de conversão de retargeting.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncios de retargeting?

O HeyGen é um avançado Gerador de Anúncios por IA que simplifica todo o processo de criação de anúncios, permitindo que os usuários gerem rapidamente anúncios em vídeo atraentes, incluindo aqueles para campanhas de retargeting, a partir de scripts de texto simples. Isso o torna uma solução eficiente para a criação sofisticada de anúncios em vídeo.

Posso personalizar os anúncios em vídeo criados com o HeyGen para corresponder à minha marca?

Absolutamente. O HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus anúncios em vídeo, incluindo um editor de arrastar e soltar para aplicar cores da marca, adicionar logotipos e integrar elementos específicos de chamada para ação. Você pode utilizar vários modelos para personalizar seus anúncios em vídeo de forma eficaz para qualquer campanha de retargeting.

Quais recursos o HeyGen oferece para aumentar as conversões em campanhas de retargeting?

O HeyGen aprimora as campanhas de retargeting permitindo que os usuários criem anúncios em vídeo envolventes com avatares de IA, geração de narração profissional e scripts personalizados. Esses recursos ajudam a chamar a atenção e aumentar as conversões ao entregar mensagens altamente personalizadas projetadas para ressoar com públicos específicos.

É fácil gerar anúncios em vídeo envolventes para redes sociais usando o HeyGen?

Sim, o HeyGen é projetado para ser intuitivo e fácil de usar, tornando simples a geração de anúncios em vídeo de alta qualidade otimizados para plataformas de redes sociais. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e a biblioteca de modelos profissionais permitem uma criação rápida de anúncios, ideal para anúncios de retargeting consistentes.

