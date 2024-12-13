As capacidades técnicas principais do HeyGen incluem a geração de Avatares de IA realistas e a síntese de narrações de alta qualidade a partir de roteiros de texto. Este processo de criação de vídeo com IA permite a produção de conteúdo em escala sem a necessidade de filmagem tradicional, tornando-se uma solução robusta para diversas necessidades de narrativa em vídeo.