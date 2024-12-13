A HeyGen aumenta significativamente a eficiência ao simplificar o processo de produção de vídeos, desde a criação de texto para vídeo até a exportação final. Seus recursos robustos, incluindo avatares de IA, geração de narração e modelos personalizáveis, permitem o desenvolvimento rápido de diversos conteúdos de vídeo, desde vídeos de treinamento até comunicações internas, em uma fração do tempo.