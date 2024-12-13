Crie um vídeo envolvente de 45 segundos destinado a novos contratados no varejo, ilustrando as melhores práticas para lidar com devoluções de clientes. O estilo visual deve ser amigável e acessível, apresentando um avatar de IA diverso demonstrando os procedimentos adequados em um ambiente de loja bem iluminado, acompanhado por uma narração clara e encorajadora gerada por voz. Este gerador de vídeos de treinamento para funcionários do varejo ajuda a agilizar a integração, fornecendo conteúdo consistente e envolvente rapidamente.

Gerar Vídeo