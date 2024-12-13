Com certeza, o editor intuitivo de "arrastar e soltar" do HeyGen e as abrangentes "ferramentas de edição de vídeo" tornam a criação de "anúncios de vídeo" e "vídeos explicativos" simples para "pequenas empresas" e "lojas de eCommerce". Você pode facilmente adicionar "legendas automáticas" e branding para resultados profissionais, tornando a criação de vídeos acessível a todos.