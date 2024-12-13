Desbloqueie Vendas com Nosso Gerador de Vídeo Promocional de Vendas de Varejo

Crie vídeos promocionais impressionantes rapidamente e impulsione suas campanhas de marketing com poderosos Modelos e cenas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de produto elegante de 45 segundos para redes sociais, voltado para gerentes de marketing de marcas de moda e estilo de vida que estão lançando uma nova coleção. A estética visual deve ser de alta moda e aspiracional, acompanhada por música eletrônica ambiente sofisticada. Demonstre como avatares de IA podem apresentar de forma convincente as características do produto sem a necessidade de filmagens extensas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de 60 segundos voltado para gerentes de lojas de varejo planejando uma venda sazonal, demonstrando como usar um gerador de vídeo promocional de vendas de varejo de forma eficaz. O estilo visual deve ser limpo e instrutivo, utilizando sobreposições de texto na tela e uma narração calorosa e orientadora. Enfatize a facilidade de criar narrativas profissionais com o recurso de geração de narração da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo impactante de 15 segundos para profissionais de marketing digital e agências de publicidade, mostrando as capacidades rápidas de criação de um gerador de vídeo para campanhas de marketing urgentes. A abordagem visual deve ser ousada e impactante, com cortes rápidos e um design de som dinâmico para chamar a atenção imediata. Ilustre como uma mensagem convincente pode ser transformada em uma história visual sem esforço usando a funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen.
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeo Promocional de Vendas de Varejo

Crie rapidamente vídeos de vendas de varejo atraentes que chamem a atenção e destaquem suas melhores ofertas, projetados para aumentar o engajamento em todos os canais de marketing.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece selecionando entre uma variedade de "modelos" profissionais para construir a base perfeita para seu anúncio de venda de varejo. Os "Modelos e cenas" da HeyGen simplificam a criação do seu vídeo.
2
Step 2
Carregue Seu Conteúdo
Carregue seus "vídeos de produtos", imagens e descrições de texto específicos. O "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen integra perfeitamente todos os seus ativos de mídia.
3
Step 3
Personalize com IA
Refine seu "vídeo promocional" com ferramentas de "edição de IA" inteligentes para adicionar narrações, texto dinâmico ou elementos de marca, garantindo que seja impactante e envolvente.
4
Step 4
Exporte Sua Criação
Finalize sua criação no "gerador de vídeo promocional de vendas de varejo". Use "Redimensionamento de proporção e exportações" para otimizar seu vídeo para fácil distribuição e máximo impacto em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exiba Depoimentos de Produtos com IA

Construa confiança e aumente a conversão criando facilmente vídeos de IA envolventes que destacam avaliações autênticas de clientes e depoimentos de produtos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode acelerar a criação de vídeos promocionais?

A HeyGen permite que você gere rapidamente vídeos promocionais profissionais usando capacidades avançadas de IA e uma interface intuitiva. Com os modelos prontos para uso e o editor de vídeo de IA da HeyGen, você pode criar facilmente conteúdos de marketing atraentes para aumentar as vendas.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para gerar conteúdo de vídeo envolvente?

A HeyGen oferece um conjunto abrangente de ferramentas de edição de IA e recursos criativos, incluindo avatares de IA realistas, texto para vídeo a partir de roteiro e controles de marca personalizados. Utilize uma vasta biblioteca de mídia com imagens e músicas de estoque para produzir vídeos de produtos e vídeos explicativos cativantes voltados para redes sociais.

A HeyGen pode ajudar na produção de vídeos promocionais de vendas de varejo e outras campanhas de marketing?

Com certeza, a HeyGen é um poderoso gerador de vídeos promocionais de vendas de varejo projetado para apoiar diversas campanhas de marketing. Você pode criar facilmente vídeos de produtos de alta qualidade, vídeos explicativos e conteúdo dinâmico para redes sociais para alcançar efetivamente seu público.

A HeyGen inclui recursos como legendas automáticas e geração de narração para projetos de vídeo?

Sim, a HeyGen simplifica sua produção de vídeo com recursos essenciais como legendas automáticas e geração de narração realista. Essas ferramentas garantem que seus vídeos de marketing sejam acessíveis e profissionais, aumentando o impacto do seu conteúdo de vídeo promocional.

