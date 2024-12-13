Poderoso Criador de Vídeos Promocionais para o Seu Comércio

Gere vídeos instantaneamente para suas campanhas de marketing. Crie promoções de varejo impressionantes com nossos modelos e cenas profissionais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional envolvente de 45 segundos voltado para profissionais de marketing em busca de soluções inovadoras de conteúdo. O vídeo precisa manter uma estética visual elegante e profissional, com um avatar de IA amigável e articulado servindo como porta-voz. O áudio deve ser nítido e informativo, articulando claramente uma mensagem de marketing. Esta abordagem destaca o poder dos avatares de IA do HeyGen para entregar narrativas envolventes sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo rápido e chamativo de 15 segundos, perfeito para proprietários de lojas de e-commerce anunciando uma venda relâmpago nas redes sociais. O estilo visual deve ser direto e empolgante, usando cortes rápidos e sobreposições de texto em negrito, acompanhado por uma narração persuasiva e enérgica que transmite urgência. Este vídeo breve, mas impactante, demonstra como os usuários podem criar facilmente conteúdo dinâmico usando o recurso de geração de narração do HeyGen para personalizar suas mensagens.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos para criadores de conteúdo que buscam aumentar o engajamento e a acessibilidade nas redes sociais. Este vídeo deve apresentar uma apresentação visual amigável e dinâmica, explicando claramente um novo produto ou serviço, acompanhado por uma trilha sonora envolvente. Crucialmente, o vídeo deve incluir legendas precisas e proeminentes para atender a diversas preferências de visualização, mostrando a capacidade do HeyGen de gerar legendas automaticamente para um alcance mais amplo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos Promocionais de Varejo

Crie vídeos promocionais de varejo envolventes sem esforço com nossa plataforma intuitiva, projetada para ajudá-lo a atrair mais clientes e aumentar as vendas.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Inicie seu projeto rapidamente selecionando entre uma variedade de modelos profissionais projetados para promoções de varejo.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Carregue suas filmagens e imagens de produtos ou utilize conteúdo de estoque com o editor intuitivo de arrastar e soltar para mostrar suas ofertas.
3
Step 3
Aprimore com Narrações de IA
Adicione narrações de IA envolventes ou legendas automáticas para transmitir claramente sua mensagem promocional e engajar seu público.
4
Step 4
Publique e Promova
Exporte seu vídeo promocional de varejo de alta qualidade em vários formatos, otimizados para redes sociais e outros canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Depoimentos de Clientes

Crie vídeos de produtos envolventes com histórias de sucesso autênticas de clientes para construir confiança e aumentar as conversões.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos promocionais envolventes?

O HeyGen permite que você gere facilmente vídeos promocionais cativantes para qualquer campanha de marketing. Nosso criador de vídeos intuitivo e ferramentas avançadas de edição de IA permitem que você produza conteúdo de alta qualidade que se destaca nas redes sociais.

Posso produzir rapidamente vídeos de marketing usando modelos pré-fabricados com o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece uma seleção diversificada de modelos profissionais projetados para várias indústrias e campanhas de marketing. Você pode personalizá-los facilmente usando o editor de arrastar e soltar para gerar vídeos de forma rápida e eficiente.

Quais ferramentas de edição de IA o HeyGen oferece para aprimorar meu conteúdo de vídeo?

As robustas ferramentas de edição de IA do HeyGen incluem recursos como narrações realistas de IA em vários idiomas e geração automática de legendas. Essas capacidades ajudam você a criar vídeos explicativos dinâmicos ou vídeos de produtos com um toque polido e profissional.

Como o HeyGen garante que meus vídeos promocionais estejam alinhados com a identidade da minha marca?

O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre seu logotipo, cores específicas e fontes diretamente em seus vídeos promocionais. Isso garante que cada vídeo que você gera mantenha uma imagem de marca consistente e profissional em todas as suas campanhas de marketing.

