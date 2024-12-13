Gerador de Vídeos Promocionais de Varejo: Aumente as Vendas com Vídeo AI

Produza facilmente anúncios de vídeo de varejo de alta conversão para qualquer plataforma aproveitando nossos modelos & cenas intuitivos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing e lojas de eCommerce, destacando a rápida criação de Vídeos de Marketing atraentes. Utilize um estilo visual acelerado e animado com música de fundo envolvente e uma narração AI amigável, enfatizando a eficiência obtida ao utilizar diversos Modelos & cenas e amplo suporte a biblioteca de Mídia/estoque para produzir rapidamente conteúdo promocional de varejo impressionante.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo conciso de 30 segundos para apresentação de produto voltado para gerentes de produto e vendedores de eCommerce, focando em como o HeyGen serve como um poderoso gerador de vídeos promocionais de varejo. A estética deve ser elegante, centrada no produto com visuais de alta qualidade, acompanhada por um avatar AI persuasivo transmitindo mensagens-chave. Destaque a versatilidade dos avatares AI para apresentar várias características do produto e permitir iteração rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo explicativo de 90 segundos direcionado a especialistas em marketing digital e criadores de conteúdo para varejo, ilustrando as vantagens técnicas de usar o HeyGen para diversos Canais de Mídia Social. Apresente um estilo visual informativo e profissional, mostrando diferentes opções de redimensionamento & exportação de Proporção de aspecto, combinadas com Legendas/legendas precisas e uma narração AI distinta para garantir máxima acessibilidade e adaptabilidade de plataforma para conteúdo promocional de varejo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona a Geração de Vídeos Promocionais de Varejo

Crie facilmente vídeos promocionais cativantes para o seu negócio de varejo que impulsionam o engajamento e as conversões, tudo com um editor de vídeo AI intuitivo.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece a partir de um Roteiro
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de modelos profissionais ou cole seu roteiro para gerar instantaneamente cenas de vídeo para seus vídeos promocionais.
2
Step 2
Adicione Sua Marca e Mídia
Personalize seu vídeo incorporando o logotipo da sua marca, cores e imagens/vídeos de produtos da nossa biblioteca de mídia ou seus uploads usando controles de branding.
3
Step 3
Gere Narração e Legendas
Enriqueça sua mensagem com geração de narração AI e adicione automaticamente legendas/legendas para garantir acessibilidade e maior alcance para seus vídeos de marketing.
4
Step 4
Exporte para Seus Canais Sociais
Renderize seu vídeo promocional de varejo de alta qualidade e exporte em várias proporções de aspecto, otimizadas para diferentes canais de mídia social e lojas de eCommerce.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Apresente Produtos e Avaliações de Clientes

Desenvolva vídeos de produtos atraentes e incorpore facilmente depoimentos de clientes para construir confiança e destacar características para lojas de eCommerce.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de marketing?

O poderoso Editor de Vídeo AI do HeyGen permite que você gere vídeos promocionais envolventes diretamente de um roteiro. Ele utiliza recursos avançados como Texto em vídeo a partir de roteiro e narração AI, tornando a produção de vídeo profissional acessível para profissionais de Marketing.

Posso personalizar a marca e os elementos visuais nos meus vídeos do HeyGen?

Com certeza! O HeyGen oferece extensos controles de Branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e outros ativos visuais. Isso garante que a saída do seu gerador de vídeos promocionais de varejo mantenha uma aparência consistente e profissional em todos os Canais de Mídia Social.

Qual é o papel dos avatares AI no processo de geração de vídeos do HeyGen?

O HeyGen utiliza avatares AI realistas para apresentar sua mensagem, eliminando a necessidade de filmagens tradicionais. Juntamente com modelos dinâmicos e Legendas/legendas automatizadas, isso simplifica significativamente a produção de Anúncios de Vídeo de Varejo de Alta Conversão e Vídeos de Produto.

O HeyGen é um editor de vídeo online que suporta vários formatos de conteúdo?

Sim, o HeyGen é um editor online abrangente, oferecendo capacidades para criar conteúdos diversos como vídeos explicativos e Vídeos de Marketing. Ele suporta proporções de aspecto flexíveis e fornece uma rica biblioteca de mídia, incluindo vídeos de estoque, garantindo que sua saída seja otimizada para qualquer plataforma.

