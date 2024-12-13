Absolutamente, a HeyGen se destaca como um criador de vídeos explicativos e suporta uma ampla gama de necessidades de vídeo de varejo. Além de vídeos de resumo, você pode facilmente produzir vídeos de treinamento envolventes para novos contratados no varejo, vídeos para redes sociais e depoimentos e promoções profissionais para impulsionar sua marca.