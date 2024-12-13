Crie um vídeo de integração no varejo de 1 minuto, projetado para novos profissionais de RH que gerenciam um grande número de contratações. Este vídeo deve mostrar a facilidade de usar uma plataforma automatizada de geração de vídeos como a HeyGen para produzir vídeos de integração consistentes e de alta qualidade. Adote um estilo visual corporativo e limpo, com um avatar de IA confiante explicando os principais processos de RH, utilizando a capacidade de texto-para-vídeo para agilizar a criação de conteúdo.

Gerar Vídeo