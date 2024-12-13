Gerador de Vídeos Explicativos para Varejo: Crie Vídeos Envolventes Rápido

Crie vídeos explicativos de produtos dinâmicos para aumentar as vendas, aproveitando ferramentas de criação de vídeo com IA e os Modelos e cenas abrangentes da HeyGen.

Crie um vídeo explicativo vibrante de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como um gerador de vídeos explicativos para o varejo simplifica os esforços de marketing. Este vídeo deve aproveitar os diversos Modelos e cenas da HeyGen para apresentar um novo produto ou serviço, complementado por uma trilha sonora animada e uma narração amigável de IA.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de produto profissional de 60 segundos para gerentes de marketing, ilustrando um serviço complexo ou uma proposta de venda única com um avatar de IA como apresentador. Utilize uma estética visual limpa e uma narração clara e autoritária gerada pela IA da HeyGen, destacando os principais benefícios para melhorar a compreensão.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo animado moderno e dinâmico de 30 segundos para empreendedores de e-commerce, explicando um novo recurso da loja online ou melhoria na jornada do cliente. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para criar rapidamente conteúdo envolvente, usando um roteiro conciso e uma narração energética para impulsionar conversões.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo elegante de 50 segundos para profissionais de marketing no varejo, demonstrando um novo programa de fidelidade do cliente ou promoção na loja. Este vídeo deve utilizar o extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais de alta qualidade e apresentar uma narração confiante de IA para transmitir os benefícios do programa, apoiando a estratégia geral de marketing.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Explicativos para Varejo

Transforme suas descrições de produtos e mensagens de marketing em vídeos explicativos de varejo atraentes com nossa plataforma intuitiva com IA. Crie conteúdo envolvente sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo sua mensagem de produto de varejo ou roteiro de vendas diretamente na plataforma. Nossa IA analisará seu texto para preparar a geração de vídeo, aproveitando as capacidades do nosso gerador de vídeos explicativos.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione de uma biblioteca diversificada de modelos profissionalmente projetados e personalize seu vídeo com avatares de IA realistas para representar sua marca ou produto.
3
Step 3
Adicione Refinamentos
Enriqueça seu vídeo explicativo com música dinâmica, narrações envolventes e legendas claras para garantir que sua mensagem ressoe com todos os espectadores, utilizando capacidades flexíveis de edição de vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo explicativo de varejo esteja perfeito, exporte-o em vários formatos e proporções de aspecto, pronto para ser carregado como vídeos animados em redes sociais, seu site ou campanhas de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exibir Depoimentos de Clientes

.

Desenvolva histórias de sucesso de clientes e depoimentos convincentes para construir confiança e aumentar a adoção de produtos no varejo.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos explicativos envolventes com estilos diversos?

As ferramentas de criação de vídeo com IA da HeyGen oferecem uma ampla gama de modelos profissionalmente projetados e personagens animados, permitindo que os usuários personalizem elementos e criem vídeos animados impactantes que ressoam com seu público. Você pode aproveitar estilos de vídeo diversos para adequar-se à sua marca e estratégia de marketing de forma eficaz.

Quais opções de personalização criativa a HeyGen oferece para vídeos explicativos?

A HeyGen permite que você personalize extensivamente os elementos, oferecendo uma interface amigável para adicionar fontes personalizadas, integrar seus controles de marca como logotipos e cores, e utilizar uma rica biblioteca de mídia. Essa flexibilidade garante que seus vídeos explicativos se alinhem perfeitamente com sua visão criativa, aprimorando seus esforços de vendas e marketing.

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos de produtos?

A HeyGen simplifica o processo de criação de texto-para-vídeo para vídeos explicativos de produtos, permitindo que você gere rapidamente conteúdo com narrações de IA e avatares dinâmicos de IA. Esta plataforma eficiente ajuda você a produzir conteúdo de alta qualidade e impacto para apresentar seus produtos, desde tutoriais curtos até vídeos de microaprendizagem.

Posso compartilhar facilmente meus vídeos explicativos criados pela HeyGen em várias plataformas?

Sim, a HeyGen permite que você baixe seus vídeos explicativos finalizados como um MP4, tornando simples o upload para redes sociais, integração em plataformas de e-learning ou uso para comunicação interna. A plataforma suporta redimensionamento de proporção de aspecto para exibição ideal em vários canais, garantindo amplo alcance para seus vídeos de treinamento.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo