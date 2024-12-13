Produza um vídeo instrucional de 1 minuto para gerentes de RH do varejo, demonstrando como nosso avançado gerador de treinamento para funcionários do varejo simplifica a criação de programas de treinamento escaláveis. O estilo visual deve ser profissional e limpo, exibindo elementos da interface do usuário com transições suaves, acompanhado por uma narração animada e informativa. Destaque a eficiência de gerar conteúdo rapidamente usando o recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Gerar Vídeo