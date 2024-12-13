Criador de Vídeos Publicitários para Varejo: Aumente Suas Vendas no Varejo

Crie rapidamente anúncios de varejo impressionantes usando Templates & cenas pré-desenhados para cativar os compradores e impulsionar sua marca.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um tutorial convincente de 45 segundos sobre o criador de anúncios de vídeo com IA, voltado para profissionais de marketing de e-commerce que enfrentam dificuldades na criação de conteúdo para redes sociais. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e limpo, usando gráficos nítidos e uma narração autoritária, mas amigável. Destaque como os "avatares de IA" podem ser usados facilmente para apresentar os benefícios do produto sem a necessidade de um apresentador físico, tornando o processo eficiente para equipes de marketing ocupadas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um poderoso vídeo publicitário de 60 segundos para um novo gadget tecnológico, direcionado a Criadores de Conteúdo e primeiros adotantes. A estética deve ser elegante e futurista, com transições suaves e uma trilha sonora cinematográfica, criando expectativa. Uma característica chave a ser enfatizada é como a "Geração de narração" da HeyGen pode fornecer uma narração polida e consistente, garantindo que o call-to-action no final seja entregue de forma clara e persuasiva, cativando um público interessado em inovação.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio de vídeo vibrante de 15 segundos anunciando uma venda relâmpago para uma padaria local, destinado a um amplo público local que navega pelas histórias do Instagram. O estilo visual deve ser energético e de dar água na boca, com close-ups de deliciosas guloseimas e música alegre e animada. Mostre como é fácil personalizar seu template com visuais envolventes da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen, criando anúncios de vídeo impactantes que chamam a atenção rapidamente e geram tráfego imediato.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Publicitários para Varejo

Crie facilmente vídeos publicitários cativantes para o varejo com nossas ferramentas intuitivas e recursos com tecnologia de IA, projetados para ajudar profissionais de marketing e criadores de conteúdo a engajar seu público de forma eficaz.

1
Step 1
Selecione um Template
Comece escolhendo de uma biblioteca diversificada de templates de anúncios de vídeo profissionais, fornecendo uma base perfeita para seu vídeo publicitário de varejo. Nossa interface intuitiva facilita o início.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Utilize o editor de arrastar e soltar para personalizar seu vídeo. Adicione facilmente imagens de produtos, texto e mensagens de marca para personalizar seu template com precisão.
3
Step 3
Aprimore com IA e Branding
Eleve seu anúncio incorporando avatares de IA realistas para apresentar seus produtos ou transmitir mensagens-chave. Aplique controles de marca como logotipos e cores para um visual coeso.
4
Step 4
Gere e Exporte
Revise seu vídeo publicitário de varejo concluído, faça os ajustes finais necessários e, em seguida, gere e exporte em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Testemunhos de Clientes

Desenvolva histórias de sucesso e testemunhos de clientes em anúncios de vídeo com IA envolventes, construindo confiança e credibilidade para marcas de varejo.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos publicitários envolventes para o varejo?

A HeyGen capacita criadores de conteúdo e profissionais de marketing com um criador de anúncios de vídeo com IA intuitivo, permitindo que você produza vídeos publicitários profissionais sem esforço. Nossa plataforma utiliza ferramentas com tecnologia de IA e um editor de arrastar e soltar para transformar seus conceitos em anúncios de vídeo atraentes rapidamente.

Quais opções criativas estão disponíveis para personalizar templates de anúncios de vídeo na HeyGen?

A HeyGen oferece uma flexibilidade criativa extensa para personalizar seu template com uma rica biblioteca de mídia, incluindo fotos e gráficos de estoque gratuitos. Você também pode integrar animações, música ou adesivos e aplicar controles de marca para garantir que seus anúncios de vídeo se alinhem perfeitamente com a estética da sua marca.

A HeyGen pode ajudar na produção de anúncios de vídeo eficazes para várias plataformas de redes sociais?

Absolutamente, a HeyGen é projetada para ajudar os profissionais de marketing a criar anúncios de vídeo de alto impacto otimizados para redes sociais. Nossa plataforma suporta vários formatos de proporção e inclui recursos como elementos de call-to-action poderosos, garantindo que seu vídeo publicitário para varejo se destaque e gere engajamento em todos os canais.

Como os avatares de IA da HeyGen podem elevar o impacto dos vídeos publicitários?

Os avatares de IA da HeyGen oferecem uma maneira única de transmitir sua mensagem em vídeos publicitários, proporcionando uma presença profissional e consistente na tela sem a necessidade de atores reais. Essas ferramentas com tecnologia de IA aprimoram sua experiência com o criador de vídeos publicitários para varejo, tornando mais fácil criar conteúdo envolvente.

