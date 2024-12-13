Um vídeo currículo ajuda candidatos a causar uma impressão memorável nos recrutadores, aumentando suas chances de garantir entrevistas e se destacar em plataformas como o LinkedIn. O HeyGen atua como seu gerador dedicado de vídeo CV, fornecendo todas as ferramentas necessárias — desde modelos personalizáveis até supressão de ruído por IA — para criar seu próprio vídeo CV de forma fácil e eficaz.