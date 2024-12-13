Seu Criador de Vídeos de Integração de Restaurante para Treinamento Rápido de Funcionários

Simplifique sua experiência de treinamento e garanta a retenção de funcionários. Acesse nossa rica biblioteca de Modelos & cenas para vídeos de integração envolventes e econômicos.

Crie um vídeo de boas-vindas polido e acolhedor de 45 segundos para novos funcionários da linha de frente do restaurante, estabelecendo uma forte primeira impressão dos nossos padrões da indústria de hospitalidade. Este vídeo deve apresentar visuais profissionais e música de fundo calma, guiando-os através das expectativas iniciais do local de trabalho usando o Text-to-video da HeyGen a partir de roteiro e avatares de AI para um toque personalizado.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento dinâmico e instrutivo de 60 segundos para novos funcionários da cozinha, focando em procedimentos críticos de Conformidade e habilidades da equipe. O estilo visual e de áudio deve ser claro e direto, incorporando demonstrações passo a passo com uma narração confiante, ainda mais aprimorada pelos Subtítulos/legendas da HeyGen para acessibilidade e geração de Narração.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo autêntico e inspirador de 30 segundos para todos os novos funcionários do restaurante, enfatizando nossa cultura única da empresa e expectativas do local de trabalho. O estilo visual deve mostrar interações calorosas da equipe ao som de música inspiradora, entregue com uma narração entusiástica e motivacional, aproveitando o suporte da Biblioteca de mídia/estoque da HeyGen e avatares de AI para transmitir nossas comunicações empresariais envolventes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo moderno e prático de microaprendizagem de 50 segundos para a equipe de serviço, fornecendo treinamento essencial de Software no nosso novo sistema de PDV. Este vídeo deve utilizar visuais no estilo de gravação de tela com uma demonstração de interface limpa e uma narração concisa e informativa, feita de forma eficiente com o Text-to-video da HeyGen a partir de roteiro e redimensionamento de Aspect-ratio & exportações para várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona o criador de vídeos de integração de restaurante

Simplifique o treinamento de novos funcionários na indústria de hospitalidade com vídeos envolventes e de alta qualidade criados sem esforço, garantindo uma ótima primeira impressão e habilidades consistentes da equipe.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece do Zero
Inicie a criação do seu vídeo selecionando de uma biblioteca de Modelos & cenas pré-desenhados, adaptados para integração de restaurante, ou opte por uma tela em branco para construir seu vídeo do zero. Isso fornece um ponto de partida fácil para vídeos de treinamento eficazes.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro e Elementos de AI
Cole seu roteiro de treinamento e veja nossa plataforma transformá-lo em Texto-para-vídeo a partir de roteiro. Enriqueça seu conteúdo com avatares de AI e vozes de AI realistas para transmitir informações de forma clara e profissional, tornando sua integração de funcionários impactante.
3
Step 3
Personalize Visuais e Branding
Alcance personalização total do seu vídeo integrando o logotipo e as cores da marca do seu restaurante usando nossos controles de Branding dedicados. Ajuste animações, adicione música e incorpore mídia de estoque livre de royalties da nossa extensa biblioteca para reforçar a cultura da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Integração
Uma vez que seu vídeo esteja completo, use o redimensionamento de Aspect-ratio & exportações para prepará-lo para várias plataformas. Compartilhe facilmente o conteúdo do vídeo diretamente no seu LMS, portal de treinamento interno ou entre suas equipes para oferecer uma experiência de treinamento consistente e de alta qualidade para todos os novos contratados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos Informativos Rápidos

.

Produza rapidamente clipes de vídeo envolventes para anúncios internos, destaques culturais ou dicas de microaprendizagem para a equipe.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a integração de funcionários de restaurante?

A HeyGen utiliza ferramentas de criação de vídeo com AI para fazer vídeos de integração profissional sem esforço, utilizando modelos fáceis de usar e avatares de AI para criar comunicações empresariais envolventes que simplificam a integração de funcionários para a indústria de hospitalidade. Isso garante uma primeira impressão consistente e de alta qualidade para novos funcionários.

A HeyGen permite personalização total para vídeos de treinamento de restaurante?

Absolutamente. A HeyGen oferece opções de personalização total, incluindo controles de branding, vídeos multilíngues e a capacidade de escolher entre vários avatares de AI ou apresentadores virtuais. Você pode ajustar cada detalhe para refletir a cultura da sua empresa e as necessidades específicas dos vídeos de treinamento de forma eficaz.

Quais métodos a HeyGen oferece para criar vídeos de treinamento envolventes para a equipe?

A HeyGen capacita os usuários a transformar texto em vídeo a partir de roteiro com geração de narração realista e avatares de AI, tornando-se um poderoso criador de vídeos de treinamento. Você também pode utilizar gravação de tela e incorporar ativos da biblioteca de mídia para criar vídeos abrangentes e de alta qualidade para o desenvolvimento de habilidades da equipe.

A HeyGen pode ajudar a produzir várias versões de vídeos de integração de forma eficiente?

Sim, a HeyGen é projetada para eficiência e pode ajudá-lo a produzir várias versões de vídeos de integração em escala, tornando-se uma solução econômica. Sua plataforma com tecnologia AI permite iteração rápida e exportação de um número ilimitado de vídeos, garantindo criação de vídeo flexível e automatizada para atender a diversas necessidades.

