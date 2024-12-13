Crie um vídeo de boas-vindas polido e acolhedor de 45 segundos para novos funcionários da linha de frente do restaurante, estabelecendo uma forte primeira impressão dos nossos padrões da indústria de hospitalidade. Este vídeo deve apresentar visuais profissionais e música de fundo calma, guiando-os através das expectativas iniciais do local de trabalho usando o Text-to-video da HeyGen a partir de roteiro e avatares de AI para um toque personalizado.

