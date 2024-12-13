Sim, o HeyGen oferece controles de branding robustos para garantir que seus vídeos promocionais de restaurante reflitam sua identidade única. Incorpore facilmente seu logotipo, cores da marca e elementos de branding personalizados dentro do nosso editor de arrastar e soltar para alcançar um ritmo polido e uma presença de marca coesa em todos os seus vídeos de redes sociais. Crie introduções profissionais que reforcem a imagem do seu restaurante.