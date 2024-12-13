Crie um vídeo envolvente de 1 minuto demonstrando como um desenvolvedor pode rapidamente começar a usar um novo endpoint de API REST. Este vídeo, direcionado a desenvolvedores que buscam conhecimento prático de integração, deve empregar um estilo visual limpo e profissional com exemplos de código na tela e uma narração clara e articulada gerada por IA, apresentando um avatar de IA para guiar os espectadores por cada etapa do processo usando os poderosos avatares de IA do HeyGen.

Gerar Vídeo