Desenvolva um vídeo tutorial técnico de 90 segundos direcionado a gerentes de marketing de resorts de luxo, demonstrando como criar eficientemente Tours de Vídeo de Hotel detalhados. O estilo visual deve ser limpo, moderno e focado na demonstração, utilizando sobreposições de texto na tela para destacar recursos, complementado por uma música de fundo profissional e animada e uma narração clara e explicativa, tudo produzido de forma integrada usando as capacidades de geração de texto-para-vídeo e narração do HeyGen, juntamente com legendas automáticas.

Gerar Vídeo