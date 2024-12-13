Crie um vídeo promocional de resort de 30 segundos, projetado para atrair viajantes de luxo em busca de uma escapada exclusiva. O estilo visual deve ser elegante e sereno, com tomadas amplas de praias intocadas e comodidades luxuosas, acompanhadas por música de fundo sofisticada e calma. Utilize os extensos Modelos e cenas do HeyGen para estabelecer a atmosfera perfeita e aproveite o recurso de geração de narração para destacar os pontos de venda exclusivos, aumentando efetivamente as reservas para o seu destino de alto padrão.

Gerar Vídeo