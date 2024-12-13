Gerador de Vídeos de Requalificação: Aprimore Sua Força de Trabalho com IA

Eleve seus programas de aprimoramento e requalificação. Gere vídeos de treinamento envolventes com avatares de IA realistas, aumentando o engajamento dos aprendizes e economizando tempo.

Produza um vídeo vibrante de 60 segundos projetado para novos contratados em um programa de integração, apresentando um avatar de IA amigável transmitindo os principais valores da empresa em um estilo moderno e visualmente atraente, com uma narração profissional e animada para aumentar o engajamento dos aprendizes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de treinamento conciso de 45 segundos para funcionários existentes, focado em iniciativas de aprimoramento e requalificação, utilizando um estilo visual limpo e informativo e uma faixa de áudio clara e concisa, facilmente gerada através de capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um módulo de treinamento de conformidade envolvente de 30 segundos para todos os funcionários, apresentando uma estética visual profissional e uma narração de IA calma e instrutiva, aprimorada com legendas automáticas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo dinâmico de 90 segundos para gerentes de Aprendizado e Desenvolvimento, destacando a facilidade de criar conteúdo envolvente com modelos personalizados, incorporando visuais elegantes e inspiradores e uma trilha sonora motivacional, aproveitando um rico suporte de biblioteca de mídia/estoque.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Requalificação

Crie facilmente vídeos de aprimoramento e requalificação envolventes e eficazes para sua equipe com ferramentas impulsionadas por IA, melhorando o engajamento dos aprendizes e a retenção de conhecimento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Escolha um Modelo
Comece inserindo seu roteiro de treinamento ou selecionando entre modelos personalizados pré-desenhados, fornecendo a base para seu conteúdo eficaz de aprimoramento e requalificação.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para atuar como seu apresentador na tela, dando vida ao seu material educacional com uma entrega natural e aumentando o engajamento dos aprendizes.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Personalize seu vídeo de requalificação com os controles de branding exclusivos da sua organização, incluindo logotipos e cores, para manter a consistência e a aparência profissional.
4
Step 4
Gere e Distribua
Uma vez personalizado, gere a saída de vídeo de IA de alta qualidade, pronta para distribuição imediata em suas plataformas de aprendizado para capacitar sua força de trabalho.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Assuntos Complexos em Aprendizado e Desenvolvimento

Transforme conceitos intrincados em conteúdo de vídeo facilmente compreensível, melhorando a clareza e a eficácia para aprimoramento e requalificação críticos em A&D.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento?

O HeyGen atua como um gerador de vídeos de IA intuitivo, permitindo a rápida conversão de roteiros em vídeos de treinamento de alta qualidade. Os usuários podem aproveitar avatares de IA realistas e a funcionalidade perfeita de texto-para-vídeo a partir de roteiro, acelerando significativamente a produção de conteúdo para Aprendizado e Desenvolvimento.

O HeyGen pode produzir eficientemente conteúdo de vídeo de requalificação para grandes equipes?

Sim, o HeyGen é um poderoso gerador de vídeos de requalificação projetado para escalabilidade, permitindo que as organizações criem facilmente conteúdo extenso de aprimoramento e requalificação. Suas ferramentas impulsionadas por IA facilitam a produção rápida usando modelos personalizados e branding consistente, tornando-o ideal para implantações em larga escala de equipes.

Quais recursos o HeyGen oferece para melhorar o engajamento dos aprendizes em e-learning?

O HeyGen melhora o engajamento dos aprendizes em e-learning através de recursos como avatares de IA realistas, narrações dinâmicas de IA e legendas precisas. Além disso, a plataforma oferece controles de branding e diversos modelos e cenas para criar conteúdo educacional atraente e memorável.

O HeyGen é adequado para diversas necessidades de A&D, como integração e treinamento de conformidade?

Absolutamente. O HeyGen é uma plataforma versátil, perfeita para uma ampla gama de requisitos de Aprendizado e Desenvolvimento, incluindo programas abrangentes de integração e treinamento essencial de conformidade. Suas ferramentas impulsionadas por IA permitem a rápida criação de conteúdo de vídeo personalizado usando texto-para-vídeo a partir de roteiro e avatares de IA de alta qualidade.

