Gerador de Vídeos de Treinamento para Requalificação com IA para Rápida Capacitação

Acelere a capacitação da força de trabalho com IA. Converta texto em vídeos de treinamento cativantes usando nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo dinâmico de 45 segundos para Especialistas em L&D focado em acelerar vídeos de treinamento básico para adoção de novos softwares. O estilo visual deve ser acelerado e ilustrativo, apresentando rápidas mudanças de cena dos Modelos & cenas do HeyGen, complementado por uma geração de narração clara e energética que destaca os principais recursos e benefícios.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo informativo de 90 segundos direcionado a Treinadores Corporativos que precisam produzir vídeos de treinamento acessíveis para funcionários. A estética visual deve ser limpa e inclusiva, incorporando mídia diversificada da biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen. Garanta que as Legendas/captions sejam exibidas de forma proeminente ao longo do vídeo para apoiar diversas necessidades de aprendizagem e melhorar a compreensão.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo conciso de 30 segundos para criadores de conteúdo que desejam criar vídeos de integração impactantes e versáteis em várias plataformas. O estilo visual deve ser moderno e nítido, com uma voz confiante e encorajadora. Enfatize a facilidade de adaptação do conteúdo para vários canais de mídia social ou internos usando o recurso de redimensionamento de Proporção & exportações do HeyGen, mostrando como este gerador de vídeo de IA simplifica a distribuição multiplataforma.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento para Requalificação

Transforme rapidamente conteúdo complexo de requalificação em vídeos de treinamento envolventes e impulsionados por IA para capacitar sua força de trabalho de forma eficiente e eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando seu conteúdo de treinamento diretamente em nossa plataforma. A IA converte seu texto em um vídeo dinâmico, simplificando a criação de vídeos instrucionais.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para narrar seu vídeo de requalificação. Nossos avatares de IA fornecem uma face consistente e profissional para seus módulos de treinamento.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade Visual
Incorpore os logotipos e cores da sua empresa para garantir que todo o conteúdo de requalificação represente visualmente sua organização, criando uma experiência de aprendizado consistente.
4
Step 4
Exporte Seu Treinamento
Gere e exporte seus vídeos de treinamento de alta qualidade em múltiplas proporções e formatos, prontos para qualquer plataforma ou dispositivo.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Materiais de Treinamento Complexos

Transforme informações de requalificação complexas em vídeos de treinamento de IA claros e facilmente digeríveis, melhorando a compreensão e a eficiência do aprendizado.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento com IA?

O HeyGen é um avançado gerador de vídeos de IA que simplifica a produção de vídeos de treinamento para funcionários convertendo texto em visuais atraentes. Os usuários podem aproveitar avatares de IA e um poderoso editor de roteiros para criar conteúdo de alta qualidade rapidamente, tornando-o um gerador de vídeos de treinamento para requalificação eficiente.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para personalizar o conteúdo de treinamento?

O HeyGen oferece recursos técnicos robustos como Branding Personalizado, Suporte Multilíngue para alcance global e integração perfeita com LMS para fácil implantação. Também inclui ferramentas essenciais como Legendas/captions e redimensionamento de Proporção & exportações para garantir que os vídeos de treinamento atendam a diversas necessidades.

O HeyGen pode integrar-se com sistemas de gestão de aprendizagem existentes para entrega de treinamento?

Sim, o HeyGen suporta integração com LMS, permitindo a implantação suave de seus vídeos de treinamento para funcionários em plataformas de aprendizagem existentes. Essa capacidade garante que o conteúdo gerado por IA, incluindo pacotes SCORM, possa ser facilmente gerenciado e distribuído para treinamento corporativo eficaz.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para criar vídeos de treinamento envolventes?

O HeyGen oferece capacidades avançadas de Narração por IA e avatares realistas impulsionados pelo HeyGen para criar vídeos de treinamento envolventes que aumentam o engajamento dos aprendizes. Sua abrangente biblioteca de mídia e recursos de edição intuitivos permitem uma narrativa visual sofisticada e vídeos instrucionais de nível profissional.

