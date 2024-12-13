Gerador de Vídeos de Treinamento para Requalificação com IA para Rápida Capacitação
Acelere a capacitação da força de trabalho com IA. Converta texto em vídeos de treinamento cativantes usando nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Imagine um vídeo dinâmico de 45 segundos para Especialistas em L&D focado em acelerar vídeos de treinamento básico para adoção de novos softwares. O estilo visual deve ser acelerado e ilustrativo, apresentando rápidas mudanças de cena dos Modelos & cenas do HeyGen, complementado por uma geração de narração clara e energética que destaca os principais recursos e benefícios.
Desenvolva um vídeo informativo de 90 segundos direcionado a Treinadores Corporativos que precisam produzir vídeos de treinamento acessíveis para funcionários. A estética visual deve ser limpa e inclusiva, incorporando mídia diversificada da biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen. Garanta que as Legendas/captions sejam exibidas de forma proeminente ao longo do vídeo para apoiar diversas necessidades de aprendizagem e melhorar a compreensão.
Produza um vídeo conciso de 30 segundos para criadores de conteúdo que desejam criar vídeos de integração impactantes e versáteis em várias plataformas. O estilo visual deve ser moderno e nítido, com uma voz confiante e encorajadora. Enfatize a facilidade de adaptação do conteúdo para vários canais de mídia social ou internos usando o recurso de redimensionamento de Proporção & exportações do HeyGen, mostrando como este gerador de vídeo de IA simplifica a distribuição multiplataforma.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda Ofertas de Cursos Globalmente.
Desenvolva uma gama mais ampla de cursos de treinamento rapidamente, tornando o conteúdo de requalificação acessível a uma força de trabalho global com vídeo de IA.
Aumente o Engajamento e a Retenção dos Aprendizes.
Aproveite vídeos de treinamento impulsionados por IA para cativar os aprendizes, aumentando significativamente o engajamento e melhorando a retenção de conhecimento para requalificação.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento com IA?
O HeyGen é um avançado gerador de vídeos de IA que simplifica a produção de vídeos de treinamento para funcionários convertendo texto em visuais atraentes. Os usuários podem aproveitar avatares de IA e um poderoso editor de roteiros para criar conteúdo de alta qualidade rapidamente, tornando-o um gerador de vídeos de treinamento para requalificação eficiente.
Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para personalizar o conteúdo de treinamento?
O HeyGen oferece recursos técnicos robustos como Branding Personalizado, Suporte Multilíngue para alcance global e integração perfeita com LMS para fácil implantação. Também inclui ferramentas essenciais como Legendas/captions e redimensionamento de Proporção & exportações para garantir que os vídeos de treinamento atendam a diversas necessidades.
O HeyGen pode integrar-se com sistemas de gestão de aprendizagem existentes para entrega de treinamento?
Sim, o HeyGen suporta integração com LMS, permitindo a implantação suave de seus vídeos de treinamento para funcionários em plataformas de aprendizagem existentes. Essa capacidade garante que o conteúdo gerado por IA, incluindo pacotes SCORM, possa ser facilmente gerenciado e distribuído para treinamento corporativo eficaz.
Quais ferramentas o HeyGen oferece para criar vídeos de treinamento envolventes?
O HeyGen oferece capacidades avançadas de Narração por IA e avatares realistas impulsionados pelo HeyGen para criar vídeos de treinamento envolventes que aumentam o engajamento dos aprendizes. Sua abrangente biblioteca de mídia e recursos de edição intuitivos permitem uma narrativa visual sofisticada e vídeos instrucionais de nível profissional.