O HeyGen é um criador de vídeos com IA abrangente que suporta Geração de Vídeo de Ponta a Ponta, desde o roteiro até a exportação final. Ele capacita os criadores a construir experiências completas de e-learning para cursos online ou vídeos motivacionais, incluindo narrações e legendas automáticas, tudo em uma única plataforma.