Crie um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para novos moradores de apartamentos, visualmente acolhedor e informativo, apresentando avatares de IA amigáveis que os guiam pelas principais comodidades e procedimentos, tudo gerado de forma eficiente usando a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para uma recepção consistente e profissional de um criador de vídeos de integração de moradores.

Gerar Vídeo