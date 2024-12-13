Criador de Vídeos de Integração de Moradores: Simplifique Vídeos de Boas-Vindas

Crie vídeos de integração personalizados com avatares de IA, envolvendo novos moradores com boas-vindas consistentes e profissionais.

Crie um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para novos moradores de apartamentos, visualmente acolhedor e informativo, apresentando avatares de IA amigáveis que os guiam pelas principais comodidades e procedimentos, tudo gerado de forma eficiente usando a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para uma recepção consistente e profissional de um criador de vídeos de integração de moradores.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de integração personalizado de 45 segundos para novos funcionários de tecnologia, apresentando um estilo visual moderno e envolvente com música de fundo animada. Este vídeo deve usar os templates e cenas do HeyGen para introduzir rapidamente a cultura da empresa e os principais membros da equipe, com geração de narração clara tornando a informação acessível e memorável.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma introdução concisa de 30 segundos a um novo software usando uma plataforma de vídeo de integração para usuários de primeira viagem, adotando um estilo visual limpo e energético com um tom instrucional claro. Utilize o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para visuais relevantes e inclua legendas para melhorar a acessibilidade e compreensão dos recursos principais.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de integração de 90 segundos para novos clientes de um serviço de assinatura, visando um estilo visual envolvente e narrativo com narração empática. Este projeto de Gerador de Vídeo de IA deve aproveitar os avatares de IA do HeyGen para guiar os usuários em sua jornada inicial, garantindo visualização ideal em todos os dispositivos com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para uma integração eficaz.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Integração de Moradores

Crie vídeos de integração envolventes e personalizados para novos moradores usando ferramentas avançadas de IA de forma eficiente.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Transforme seu roteiro escrito de integração de moradores em um vídeo dinâmico. Basta colar seu texto, e nossa plataforma usa capacidades avançadas de 'Texto-para-vídeo a partir de roteiro' para gerar o rascunho inicial do vídeo, garantindo uma mensagem clara e consistente para todos os novos moradores.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Personalize a experiência de integração de moradores escolhendo a partir de uma biblioteca diversificada de 'avatares de IA'. Selecione um avatar que melhor represente sua comunidade, e ele entregará sua mensagem com expressões e voz naturais, tornando o processo de integração mais envolvente e relacionável.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca
Mantenha uma imagem comunitária consistente aplicando seus 'controles de marca' ao vídeo. Adicione facilmente seu logotipo, cores da comunidade e outros ativos visuais para garantir que cada vídeo de integração de moradores esteja perfeitamente alinhado com suas diretrizes de marca, criando uma aparência profissional e coesa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de integração de moradores personalizado e 'escale os esforços de integração' sem esforço. Exporte seu vídeo em vários formatos e proporções de aspecto, depois compartilhe facilmente em suas plataformas preferidas, garantindo que cada novo morador receba uma introdução consistente e de alta qualidade ao seu novo lar.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Maximizar o Engajamento na Integração

.

Utilize vídeos impulsionados por IA com avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo para tornar o treinamento de moradores mais interativo e memorável.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de integração?

O HeyGen transforma a integração tradicional com a criação de vídeos impulsionada por IA, permitindo que você produza vídeos de integração personalizados sem esforço. Utilize avatares de IA, converta texto em vídeo a partir de roteiros e aproveite templates e cenas personalizáveis para envolver novos clientes ou funcionários de forma eficaz.

Quais recursos tornam o HeyGen um gerador de vídeo de IA eficaz para integração?

O Gerador de Vídeo de IA do HeyGen oferece capacidades avançadas como avatares de IA realistas e funcionalidade perfeita de texto-para-vídeo a partir de roteiros. Você também pode gerar narrações e aplicar controles de marca para garantir uma mensagem consistente e profissional para processos de integração escaláveis.

Posso criar vídeos de integração personalizados em escala com o HeyGen?

Sim, o HeyGen é projetado para ajudá-lo a criar vídeos de integração personalizados de forma eficiente tanto para integração de clientes quanto de funcionários. Aproveite seus templates e controles de marca para personalizar o conteúdo para diferentes públicos enquanto mantém um alto volume.

Como o HeyGen apoia a integração abrangente de vídeos para empresas?

Como uma plataforma robusta de integração de vídeos, o HeyGen fornece ferramentas para todas as suas necessidades, desde a criação de conteúdo envolvente de integração de funcionários até guias informativos de integração de clientes. Inclui recursos como avatares de IA, texto-para-vídeo a partir de roteiros e legendas automáticas para garantir vídeos profissionais e acessíveis.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo