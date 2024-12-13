Revendedor Criador de Vídeos: Capacite Seus Clientes com a Criação de Vídeos por IA

Forneça aos clientes vídeos personalizados com a marca deles sem esforço. Utilize os controles de marca do HeyGen (logo, cores) para entregar conteúdo de marketing refinado e sem identificação de marca.

Imagine um vídeo de marketing vibrante de 45 segundos feito sob medida para proprietários de pequenas empresas e vendedores de e-commerce, demonstrando como eles podem transformar fotos de produtos em conteúdo dinâmico de criador de vídeos de produtos com facilidade. O estilo visual deve ser animado e profissional com cortes rápidos e limpos e música de fundo inspiradora, destacando como os usuários podem alcançar facilmente uma aparência sofisticada usando a capacidade diversificada de "Modelos & cenas" da HeyGen.

See What Video Agent Can Create

Try it yourself! Sign up now to receive 3 free videos

background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos para Revendedores

Empodere seus clientes com uma plataforma de criação de vídeos personalizada, permitindo que eles produzam vídeos profissionais com facilidade e em grande escala.

1
Step 1
Aplique sua Marca
Utilize os controles abrangentes de marca para integrar de maneira contínua o logotipo, as cores e outros elementos visuais do seu cliente, oferecendo uma experiência totalmente personalizada.
2
Step 2
Escolha um Modelo
Selecione entre uma ampla variedade de Modelos de Vídeo profissionais projetados para diversas indústrias e propósitos, tornando a criação de vídeos rápida e eficiente para seus clientes.
3
Step 3
Adicione Avatares & Conteúdo de IA
Integre avatares de IA realistas e personalize suas atuações para criar narrativas envolventes, permitindo que seus clientes produzam conteúdos cativantes sem a necessidade de atores ou configurações complexas.
4
Step 4
Exporte Sua Obra-prima
Finalize e exporte vídeos de alta qualidade em diversos formatos de proporção, garantindo que o conteúdo dos seus clientes esteja perfeitamente otimizado para qualquer plataforma ou público.

Casos de Uso

A HeyGen capacita criadores de vídeo revendedores a escalar facilmente a criação de vídeos para seus clientes. Como um criador de vídeos AI, simplifica o processo de produção de vídeos de marketing de alta qualidade com marca personalizada, tornando a criação de vídeos fácil e eficiente.

Apresentar Casos de Sucesso de Clientes

.

Develop compelling AI-powered videos that highlight customer testimonials and success stories, building client trust and credibility.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar a criação dos meus vídeos de marketing e vendas?

O criador de vídeos com IA da HeyGen simplifica a criação de vídeos de marketing e vendas de alta qualidade ao transformar roteiros em conteúdo profissional com avatares de IA e marca personalizada. Isso torna o processo de criação de vídeos eficiente e impactante, elevando suas campanhas digitais.

Quais opções de personalização de marca o HeyGen oferece para meus vídeos?

A HeyGen oferece controles robustos de marca, permitindo que os usuários integrem de maneira contínua seus logotipos, cores específicas da marca e estilos únicos diretamente em seus projetos de vídeo. Isso garante que cada vídeo reflita a identidade da sua marca, melhorando suas ações de marketing e mantendo a consistência.

Posso gerar rapidamente vídeos explicativos usando os recursos de IA da HeyGen?

Com certeza, o criador de vídeos com IA da HeyGen otimiza a produção de vídeos explicativos, permitindo que você aproveite uma variedade de modelos de vídeo profissionais e transforme roteiros de texto em conteúdo visual envolvente com facilidade. Isso torna a criação de vídeos profissionais acessível e rápida para qualquer projeto.

O HeyGen é adequado para um revendedor de criador de vídeos que procura capacidades de marca branca?

HeyGen atua como um poderoso software de vídeo online, ideal para criadores de vídeo revendedores que buscam fornecer serviços de criação de vídeo white label sob sua própria marca. Suas capacidades avançadas permitem a personalização da marca e produção eficiente para atender às diversas necessidades dos clientes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo