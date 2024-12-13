O HeyGen oferece controles de branding abrangentes, permitindo que você integre seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas em todos os seus vídeos gerados por IA. Combinado com uma ampla gama de modelos de vídeo profissionais, isso garante que cada vídeo de integração ou módulo de treinamento esteja perfeitamente alinhado com a identidade visual da sua empresa.